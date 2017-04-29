Решающий бой: Кличко сразится с Джошуа 29 апреля

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На кону — титул чемпиона мира по версии IBF, принадлежащий Джошуа, и вакантные пояса WBA и IBO.

Для Кличко это шанс вернуть свои титулы.

Поединок состоится около полуночи по киевскому времени.