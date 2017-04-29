Решающий бой: Кличко сразится с Джошуа 29 апреля
29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится боксерский бой между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа.
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На кону — титул чемпиона мира по версии IBF, принадлежащий Джошуа, и вакантные пояса WBA и IBO.
Для Кличко это шанс вернуть свои титулы.
Поединок состоится около полуночи по киевскому времени.
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