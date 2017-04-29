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29 апреля 2017, 15:56 | Бокс | УНИАН

Решающий бой: Кличко сразится с Джошуа 29 апреля

29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится боксерский бой между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа.

29 апреля на стадионе <span class=error>Уэмбли</span> в Лондоне состоится боксерский бой между украинцем Владимиром <span class=error>Кличко</span> и британцем <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span>. Увеличить
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На кону — титул чемпиона мира по версии IBF, принадлежащий Джошуа, и вакантные пояса WBA и IBO.

Для Кличко это шанс вернуть свои титулы.

Поединок состоится около полуночи по киевскому времени.

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