Поветкин поднялся на вторую строчку в рейтинге Международной боксерской организации
МОСКВА, 29 апр —
Р-Спорт. Российский тяжеловес Александр Поветкин, который в настоящее время не проводит рейтинговых боев, поднялся с третьего на второе место в апрельском рейтинге Международной боксерской организации (IBO), сообщается на официальном сайте организации.
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Возглавляет рейтинг в тяжелой весовой категории украинец Владимир Кличко. Со второй на третью позицию Поветкин подвинул болгарина Кубрата Пулева.
Поветкин в декабре 2016 года должен был провести поединок за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном, но в день боя глава организации Маурисио Сулейман сообщил, что
Ранее в WBC и IBF сообщили агентству «Р-Спорт» об исключении Поветкина из своих рейтингов. В рейтингах WBO и WBA Поветкина нет, в рейтинге EBU россиянин располагается на первой строчке, но с отметкой, что по отношению к нему ведется допинговое расследование. Президент IBO Эдвард Левайн в феврале 2017-го заявил «Р-Спорт», что в его организации не собираются исключать Поветкина из своих рейтингов, «пока (тот) не попадет под подозрение Федерации профессионального бокса России».
В начале апреля было объявлено, что 37-летний Поветкин проведет свой следующий бой 1 июля в Москве.
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