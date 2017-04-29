Юбэнк-младший хочет устроить Головкину «ад на Земле»

«Не знаю, кто из них был бы для меня труднее. Против них обоих моей тактикой было бы выйти и устроить им ад на Земле, пойти на них с войной. Особенно с Головкиным. Многие бойцы выходили против него на ринг уже проиграв психологически. Они не верили, что способны победить. Для меня не имеет значения кто передо мной, и я не намерен включать “режим выживания”. Я буду делать то, что нужно для победы. Поединки с обоими этими боксерами были бы интересны для фанатов», — заявил Юбэнк-младший в интервью Fight Hub.