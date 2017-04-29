Юбэнк-младший хочет устроить Головкину «ад на Земле»
Британский боксер Крис
Юбэнк-младший ответил на вопрос, кого он считает для себя более грозным соперником — мексиканца Сауля Альвареса или казахстанского панчера Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.
«Не знаю, кто из них был бы для меня труднее. Против них обоих моей тактикой было бы выйти и устроить им ад на Земле, пойти на них с войной. Особенно с Головкиным. Многие бойцы выходили против него на ринг уже проиграв психологически. Они не верили, что способны победить. Для меня не имеет значения кто передо мной, и я не намерен включать “режим выживания”. Я буду делать то, что нужно для победы. Поединки с обоими этими боксерами были бы интересны для фанатов», — заявил
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter