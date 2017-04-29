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https://sport.mail.ru/news/boxing/29593260/
29 апреля 2017, 16:32 | Бокс | Sports.kz

Юбэнк-младший хочет устроить Головкину «ад на Земле»

Британский боксер Крис Юбэнк-младший ответил на вопрос, кого он считает для себя более грозным соперником — мексиканца Сауля Альвареса или казахстанского панчера Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.

«Не знаю, кто из них был бы для меня труднее. Против них обоих моей тактикой было бы выйти и устроить им ад на Земле, пойти на них с войной. Особенно с Головкиным. Многие бойцы выходили против него на ринг уже проиграв психологически. Они не верили, что способны победить. Для меня не имеет значения кто передо мной, и я не намерен включать “режим выживания”. Я буду делать то, что нужно для победы. Поединки с обоими этими боксерами были бы интересны для фанатов», — заявил Юбэнк-младший в интервью Fight Hub.

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