Пулев победил Джонсона

Для болгарина поединок сложился достаточно просто: постоянно прессингуя своего соперника и работая первым номером, Пулев добыл комфортную победу единогласным решением судей, так и не сумев нокаутировать известного спойлера Джонсона — 120−108, 120−108, 119−109.

Теперь болгарин рассчитывает получить бой с победителем пары Энтони Джошуа — Владимир Кличко, так как именно он является претендентом на пояс по версии IBF, который будет стоять на кону лондонского мегафайта.