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https://sport.mail.ru/news/boxing/29592370/
29 апреля 2017, 0:28 | Бокс | Чемпионат.com

Пулев победил Джонсона

В Софии состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между двумя экс-претендентами на пояс чемпиона мира — Кубратом Пулевым (25−1, 13 КО) и Кевином Джонсоном (30−8−1, 14 КО). На кону этой встречи стоял интерконтинентальный пояс по версии WBA.

Для болгарина поединок сложился достаточно просто: постоянно прессингуя своего соперника и работая первым номером, Пулев добыл комфортную победу единогласным решением судей, так и не сумев нокаутировать известного спойлера Джонсона — 120−108, 120−108, 119−109.

Теперь болгарин рассчитывает получить бой с победителем пары Энтони Джошуа — Владимир Кличко, так как именно он является претендентом на пояс по версии IBF, который будет стоять на кону лондонского мегафайта.
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