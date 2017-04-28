Промоутер Сондерса хочет боев с Головкиным и «Канело»

Под таковыми Уоррен подразумевает, в частности, поединки с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО).



«Билл действительно очень разочарован и опустошен тем, что бой с Головкиным был отложен на некоторое время. Но, возможно, в этом и есть его скрытое благословение: охота на “топ-догов” среднего дивизиона привела к его стагнации, так что пара серьезных защит против опасных соперников — это именно то, что ему сейчас нужно. Пока он остается чемпионом, бои с Головкиным и “Канело” придут достаточно скоро. Он только приблизит их, если выдаст один-два убедительных боя», — считает Уоррен.



Напомним, бой Головкин — Сондерс должен был состояться в июне в Астане, однако из-за травмы казахстанского боксера он пока отложен.