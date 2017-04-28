Промоутер Сондерса хочет боев с Головкиным и «Канело»
Промоутер Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен в своей колонке на Boxingscene.com выразил уверенность в том, что большие бои еще придут к британскому боксеру, сообщает Sports.kz.
Под таковыми Уоррен подразумевает, в частности, поединки с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО).
«Билл действительно очень разочарован и опустошен тем, что бой с Головкиным был отложен на некоторое время. Но, возможно, в этом и есть его скрытое благословение: охота на “топ-догов” среднего дивизиона привела к его стагнации, так что пара серьезных защит против опасных соперников — это именно то, что ему сейчас нужно. Пока он остается чемпионом, бои с Головкиным и “Канело” придут достаточно скоро. Он только приблизит их, если выдаст
Напомним, бой Головкин — Сондерс должен был состояться в июне в Астане, однако
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