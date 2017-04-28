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https://sport.mail.ru/news/boxing/29592091/
28 апреля 2017, 23:42 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Сондерса хочет боев с Головкиным и «Канело»

Промоутер Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен в своей колонке на Boxingscene.com выразил уверенность в том, что большие бои еще придут к британскому боксеру, сообщает Sports.kz.

Под таковыми Уоррен подразумевает, в частности, поединки с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО).

«Билл действительно очень разочарован и опустошен тем, что бой с Головкиным был отложен на некоторое время. Но, возможно, в этом и есть его скрытое благословение: охота на “топ-догов” среднего дивизиона привела к его стагнации, так что пара серьезных защит против опасных соперников — это именно то, что ему сейчас нужно. Пока он остается чемпионом, бои с Головкиным и “Канело” придут достаточно скоро. Он только приблизит их, если выдаст один-два убедительных боя», — считает Уоррен.

Напомним, бой Головкин — Сондерс должен был состояться в июне в Астане, однако из-за травмы казахстанского боксера он пока отложен.

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