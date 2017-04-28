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28 апреля 2017, 23:32 | Бокс | Советский спорт

Представитель Showtime: По бою Мэйвезер—Макгрегор ситуация зашла в тупик

Исполнительный вице-президент Showtime Sports Стивен Эспиноза заявил, что не видит существенного прогресса в переговорах по организации боя между Флойдом Мэйвезером и Конором Макргегором.

Исполнительный <nobr>вице-президент</nobr> Showtime Sports <span class=error>Стивен</span> <span class=error>Эспиноза</span> заявил что не видит существенного прогресса в переговорах по организации боя между <span class=error>Флойдом</span> Мэйвезером и <span class=error>Конором</span> Макргегором. Увеличить
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«Главный вопрос сейчас — UFC действительно хочет этого? Они на самом деле этого хотят? Дана (Уайт) говорит от их имени, и UFC создает много шума, но это все разговоры. Я не вижу большого прогресса по соглашению между сторонами.
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