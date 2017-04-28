Представитель Showtime: По бою Мэйвезер—Макгрегор ситуация зашла в тупик

Стивен Эспиноза

Дело зашло в тупиковую ситуацию. Нет никакого прогресса, и если они не будут двигаться дальше, то люди забудут об этом. Люди устанут от них. Это событие должно произойти в этом годы, либо оно вообще не произойдет. Флойд не выступает 18 месяцев, в сентябре будет уже два года. Он находится в хорошей форме, но в какой-то момент он уже просто не станет этого делать.