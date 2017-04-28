Представитель Showtime: По бою Мэйвезер—Макгрегор ситуация зашла в тупик
Исполнительный
вице-президент Showtime Sports Стивен Эспиноза заявил, что не видит существенного прогресса в переговорах по организации боя между Флойдом Мэйвезером и Конором Макргегором.
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Видимо, что-то случилось...
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«Главный вопрос сейчас — UFC действительно хочет этого? Они на самом деле этого хотят? Дана (Уайт) говорит от их имени, и UFC создает много шума, но это все разговоры. Я не вижу большого прогресса по соглашению между сторонами.
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