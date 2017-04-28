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28 апреля 2017, 21:59 | Бокс | Vesti.kz

Де Ла Хойя назвал возможную дату боя «Канело» — Головкин и поддержал отказ GGG от поединка в июне

Промоутер Оскар Де Ла Хойя в интервью BoxingScene заявил, что бокс в 2017 году возвращается на свои высокие позиции.

В аргумент владелец компании Golden Boy привел два боя. Среди них — встреча украинского супертяжеловеса Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа и поединок мексиканцев Сауля «Канело» Альвареса и Хулио Сезара Чавеса-младшего.

Кроме того, Де Ла Хойя, представляющий интересы как раз «Канело», не исключил вероятность его боя с казахстанцем Геннадием Головкиным в сентябре. Промоутер отметил, что в этом может помочь отказ GGG от боя в июне.

«Да, это действительно идет на пользу, но посмотрим. 2017 год может стать лучшим годом для бокса за последнее время. Уже точно будут бои «Канело» — Чавес и Кличко — Джошуа, а возможно — еще и «Канело» — GGG в сентябре.

Я имею в виду, что бокс может вернуться на свои высокие позиции. Это моя ответственность как промоутера. И я верю, что это случится, и никому не позволю опустить вниз, — сказал Де Ла Хойя.

Ранее промоутер Том Леффлер, представляющий интересы Головкина, заявил, что казахстанский боксер хочет вернуться на ринг в сентябре и встретиться с победителем боя Альварес — Чавес-младший.

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