Кличко спародировал Трампа на пресс-конференции
На
пресс-конференции накануне поединка против Энтони Джошуа украинский боксер тяжелого веса Владимир Кличко спародировал президента США Дональда Трампа.
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На вопрос журналиста, действительно ли спортсмен испытывает проблемы с глазом, Кличко ответил фразой «Fake news!» с характерной интонацией. Эту фразу часто использует действующий президент США Дональд Трамп, и она характеризует лживые новости.
Напомним, что бой Кличко — Джошуа состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 29 апреля.
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