Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29590709/
28 апреля 2017, 20:02 | Бокс | Советский спорт

Кличко спародировал Трампа на пресс-конференции

На пресс-конференции накануне поединка против Энтони Джошуа украинский боксер тяжелого веса Владимир Кличко спародировал президента США Дональда Трампа.

На <nobr>пресс-конференции</nobr> накануне поединка против <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> украинский боксер тяжелого веса Владимир <span class=error>Кличко</span> <span class=error>спародировал</span> президента США <span class=error>Дональда</span> <span class=error>Трампа</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На вопрос журналиста, действительно ли спортсмен испытывает проблемы с глазом, Кличко ответил фразой «Fake news!» с характерной интонацией. Эту фразу часто использует действующий президент США Дональд Трамп, и она характеризует лживые новости.

Напомним, что бой Кличко — Джошуа состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 29 апреля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

«Каррера ничему не научил». Ловчев жестко прошелся по главному тренеру «Спартака»

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия

А вы видели, как Харитонов вырубил американца на прошедших выходных (видео)