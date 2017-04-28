Джошуа оказался на четыре килограмма тяжелее Кличко

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Вес Джошуа составил 113,4 килограмма, Кличко — 109 килограммов. Рост спортсменов идентичен и составляет 198 сантиметров.

Ранее 28 апреля британское издание Daily Star назвало украинца Кличко российским боксером.

Бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (IBO) между Кличко и Джошуа состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 29 апреля. Букмекеры считиают британца фаворитом поединка.

В профессиональной карьере 41-летнего Кличко 64 победы (53 нокаутом) при 4 поражения. В активе 27-летнего Джошуа 18 побед в 18 боях (все нокаутом).