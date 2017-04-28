Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29590387/
28 апреля 2017, 19:26 | Бокс | Lenta.Ru

Джошуа оказался на четыре килограмма тяжелее Кличко

Британский боксер Энтони Джошуа оказался тяжелее украинца Владимира Кличко на 4,4 килограмма. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает Boxingscene.

Британский боксер <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> оказался тяжелее украинца Владимира <span class=error>Кличко</span> на 44 килограмма. Вес <span class=error>Джошуа</span> составил 1134 килограмма <span class=error>Кличко</span> — 109 килограммов. Бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA IBO и IBF состоится на стадионе <span class=error>Уэмбли</span> в Лондоне 29 апреля. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вес Джошуа составил 113,4 килограмма, Кличко — 109 килограммов. Рост спортсменов идентичен и составляет 198 сантиметров.

Ранее 28 апреля британское издание Daily Star назвало украинца Кличко российским боксером.

Бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (IBO) между Кличко и Джошуа состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 29 апреля. Букмекеры считиают британца фаворитом поединка.

В профессиональной карьере 41-летнего Кличко 64 победы (53 нокаутом) при 4 поражения. В активе 27-летнего Джошуа 18 побед в 18 боях (все нокаутом).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Шотландский боксер умер из-за сгонки веса