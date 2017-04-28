Джошуа: бой с Кличко не самый важный в моей карьере
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа (18−0, 18 КО) сказал, что не рассматривает предстоящий поединок против Владимира Кличко как самый важный в своей карьере.
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«Я не думаю, что бой против Кличко будет самым важным в моей карьере, ведь это не последний мой поединок. А для Владимира, если он проиграет, наша встреча может стать финалом. Я думаю, что Владимир начнёт бой быстро, потому что он не сможет долго держать высокий темп. Время берёт своё, его никто не может игнорировать, это генетика», — приводит слова британца BoxingScene.
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