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28 апреля 2017, 17:58 | Бокс | Чемпионат.com

Джошуа: бой с Кличко не самый важный в моей карьере

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа (18−0, 18 КО) сказал, что не рассматривает предстоящий поединок против Владимира Кличко как самый важный в своей карьере.

Чемпион мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе по версии IBF <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> (18−0 18 КО) сказал что не рассматривает предстоящий поединок против Владимира <span class=error>Кличко</span> как самый важный в своей карьере. Увеличить
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«Я не думаю, что бой против Кличко будет самым важным в моей карьере, ведь это не последний мой поединок. А для Владимира, если он проиграет, наша встреча может стать финалом. Я думаю, что Владимир начнёт бой быстро, потому что он не сможет долго держать высокий темп. Время берёт своё, его никто не может игнорировать, это генетика», — приводит слова британца BoxingScene.
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