Джошуа оказался тяжелее Кличко на официальном взвешивании перед боем

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Сегодня в Лондоне состоялась официальная церемония взвешивания участников завтрашнего вечера бокса, главным событием которого станет бой украинца Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа, сообщает BoxingNews.

На взвешивании боксеры показали такой вес:

Владимир Кличко — 109,1 кг.

Энтони Джошуа — 113,4 кг.

Как сообщал УНИАН, Владимир Кличко и Энтони Джошуа встретятся 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Вживую за схваткой двух лучших супертяжей современности будут наблюдать 90 тысяч фанатов бокса.