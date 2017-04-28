Джошуа оказался тяжелее Кличко на официальном взвешивании перед боем
Британец весит 113,4 кг., в то время как украинец — 109,1 кг.
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Сегодня в Лондоне состоялась официальная церемония взвешивания участников завтрашнего вечера бокса, главным событием которого станет бой украинца Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа, сообщает BoxingNews.
На взвешивании боксеры показали такой вес:
Владимир Кличко — 109,1 кг.
Энтони Джошуа — 113,4 кг.
Как сообщал УНИАН, Владимир Кличко и Энтони Джошуа встретятся 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Вживую за схваткой двух лучших супертяжей современности будут наблюдать 90 тысяч фанатов бокса.
В бою
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