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28 апреля 2017, 17:03 | Бокс | УНИАН

Джошуа оказался тяжелее Кличко на официальном взвешивании перед боем

Британец весит 113,4 кг., в то время как украинец — 109,1 кг.

Британец весит 1134 кг. в то время как украинец — 1091 кг. Увеличить
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Сегодня в Лондоне состоялась официальная церемония взвешивания участников завтрашнего вечера бокса, главным событием которого станет бой украинца Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа, сообщает BoxingNews.

На взвешивании боксеры показали такой вес:

Владимир Кличко — 109,1 кг.

Энтони Джошуа — 113,4 кг.

Как сообщал УНИАН, Владимир Кличко и Энтони Джошуа встретятся 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Вживую за схваткой двух лучших супертяжей современности будут наблюдать 90 тысяч фанатов бокса.

В бою Кличко-Джошуа на кону будут стоять чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO и титул «суперчемпиона» WBA.

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