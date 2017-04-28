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https://sport.mail.ru/news/boxing/29583669/
28 апреля 2017, 11:39 | Бокс | Sports.kz

Демьяненко: Желание провести бой на Родине у Головкина огромное, но все решает его команда

Вице-президент Федерации профессионального бокса РК Виктор Демьяненко прокомментировал возможный бой казахстанца Геннадия Головкина в Астане.

 — Что можете сказать по поводу того, что Геннадий Головкин так и не выступит на ринге в Астане в рамках EXPO 2017?
— Окончательного ответа по поводу того, что боя Головкина на EXPO не будет, еще нет. Попытки промоутеров Геннадия договориться об этом есть, поэтому тема еще до конца не закрыта.

 — Но если все же боя на EXPO так и не будет, актуально ли в дальнейшей карьере Геннадия Головкина проведения боя в Казахстане?
— Я уверен, что желание провести бой на Родине у Геннадия огромное, но, к сожалению, здесь все зависит не от него. В этом плане все решает его команда.

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