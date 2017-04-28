Демьяненко: Желание провести бой на Родине у Головкина огромное, но все решает его команда

— Что можете сказать по поводу того, что Геннадий Головкин так и не выступит на ринге в Астане в рамках EXPO 2017?

— Окончательного ответа по поводу того, что боя Головкина на EXPO не будет, еще нет. Попытки промоутеров Геннадия договориться об этом есть, поэтому тема еще до конца не закрыта.



— Но если все же боя на EXPO так и не будет, актуально ли в дальнейшей карьере Геннадия Головкина проведения боя в Казахстане?

— Я уверен, что желание провести бой на Родине у Геннадия огромное, но, к сожалению, здесь все зависит не от него. В этом плане все решает его команда.