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https://sport.mail.ru/news/boxing/29583437/
28 апреля 2017, 11:36 | Бокс | Sports.kz

Дычко: Каждому из наших боксеров вполне по силам стать чемпионом Азии

В это воскресенье в Ташкенте стартует чемпионат Азии по боксу, на котором одними из фаворитов считаются казахстанские спортсмены.

Чемпион Азии 2013 года в весовой категории свыше 91 килограмма Иван Дычко ответил на вопросы Sports.kz о перспективах команды на будущих соревнованиях.

 — Как оцените шансы сборной Казахстана на успех на предстоящем чемпионате Азии?
— Не раз казахстанские мастера кожаной перчатки завоевывали золотые медали, занимая первое общекомандное место на чемпионате Азии, поэтому пусть наши ребята постараются не только удержать эту высокую планку, но и превысить ее!

 — Что скажете о том, сможет ли сборная Казахстана рассчитывать на золотую медаль в супертяжелом весе?
— Не буду делать прогнозов, но скажу, что каждому из наших боксеров вполне по силам стать чемпионом Азии.

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