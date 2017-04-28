Дычко: Каждому из наших боксеров вполне по силам стать чемпионом Азии
В это воскресенье в Ташкенте стартует чемпионат Азии по боксу, на котором одними из фаворитов считаются казахстанские спортсмены.
Чемпион Азии 2013 года в весовой категории свыше 91 килограмма Иван Дычко ответил на вопросы Sports.kz о перспективах команды на будущих соревнованиях.
— Как оцените шансы сборной Казахстана на успех на предстоящем чемпионате Азии?
— Не раз казахстанские мастера кожаной перчатки завоевывали золотые медали, занимая первое общекомандное место на чемпионате Азии, поэтому пусть наши ребята постараются не только удержать эту высокую планку, но и превысить ее!
— Что скажете о том, сможет ли сборная Казахстана рассчитывать на золотую медаль в супертяжелом весе?
— Не буду делать прогнозов, но скажу, что каждому из наших боксеров вполне по силам стать чемпионом Азии.
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