Дычко: Каждому из наших боксеров вполне по силам стать чемпионом Азии

Чемпион Азии 2013 года в весовой категории свыше 91 килограмма Иван Дычко ответил на вопросы Sports.kz о перспективах команды на будущих соревнованиях.



— Как оцените шансы сборной Казахстана на успех на предстоящем чемпионате Азии?

— Не раз казахстанские мастера кожаной перчатки завоевывали золотые медали, занимая первое общекомандное место на чемпионате Азии, поэтому пусть наши ребята постараются не только удержать эту высокую планку, но и превысить ее!



— Что скажете о том, сможет ли сборная Казахстана рассчитывать на золотую медаль в супертяжелом весе?

— Не буду делать прогнозов, но скажу, что каждому из наших боксеров вполне по силам стать чемпионом Азии.