Томпсон: Дайте мне шанс, и я нокаутирую Поветкина

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В начале этого месяца появилась информация о том, что Поветкин может вернуться на ринг 1 июля, и на данный момент команда россиянина занимается поиском соперника.

«Когда я дерусь, то побеждаю, и побеждаю убедительно… Я всегда иду за нокаутом. Я нокаутирую Поветкина… Я никогда не считал его суперзвездой. Думаю, что он является парнем, которого правильно ведут менеджеры. Я думаю, что он очень хороший боец, но не представляет собой чего-то, с чем я не сталкивался прежде.

Это был бы отличный бой. Да, он выбыл из рейтингов (из-за допингового скандала), но он всё ещё один из главных парней в дивизионе. Это хороший бой для обеих сторон. Ему нужен соперник с громким именем или хорошей репутацией. Не знаю, достаточно ли моё имя громкое для него, но я достоин этого боя, — цитирует Томпсона BoxingScene.