Хэй: С Кличко уже покончено, Джошуа может нокаутировать его

Встреча этих боксёров состоится 29 апреля в Лондоне.

«В боксе есть старая поговорка, которая звучит правдоподобно: вы столь хороши, насколько хорошим был ваш последний бой. В своём последнем бою Владимир Кличко потерпел оскорбительное поражение от Тайсона Фьюри. Его выступление было очень плохим, на мой взгляд, это был его худший бой в карьере. Я думаю, даже в тех боях, в которых Владимир был нокаутирован, он выглядел лучше, чем в поединке с Фьюри.

И теперь он выходит на ринг против Энтони Джошуа после 18 месяцев простоя, и ему уже исполнился 41 год. Это делает его прекрасным соперником для Джошуа. На бумаге, Кличко — один из величайших супертяжей, но в действительности с ним покончено. Я ожидаю, что Джошуа будет блистать и утвердит себя в статусе лучшего супертяжеловеса в мире.

Я полагаю, что есть высокая вероятность того, что Джошуа нокаутирует Кличко. Он намного моложе Владимира, намного более атлетичен. Он большой и сильный парень со 100-процентным показателем побед нокаутом. И он соизмерим с Кличко по габаритам. Это идеальное время для Энтони, — приводит слова Хэя GQ.