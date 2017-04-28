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https://sport.mail.ru/news/boxing/29582712/
28 апреля 2017, 10:39 | Бокс | Чемпионат.com

Хэй: С Кличко уже покончено, Джошуа может нокаутировать его

Британский боксёр Дэвид Хэй считает, что его соотечественник Энтони Джошуа, владеющий титулом чемпиона мира IBF в супертяжёлом весе, победит Владимира Кличко.

Британский боксёр <span class=error>Дэвид</span> <span class=error>Хэй</span> считает что его соотечественник <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> владеющий титулом чемпиона мира IBF в <span class=error>супертяжёлом</span> весе победит Владимира <span class=error>Кличко</span>. Увеличить
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Встреча этих боксёров состоится 29 апреля в Лондоне.

«В боксе есть старая поговорка, которая звучит правдоподобно: вы столь хороши, насколько хорошим был ваш последний бой. В своём последнем бою Владимир Кличко потерпел оскорбительное поражение от Тайсона Фьюри. Его выступление было очень плохим, на мой взгляд, это был его худший бой в карьере. Я думаю, даже в тех боях, в которых Владимир был нокаутирован, он выглядел лучше, чем в поединке с Фьюри.

И теперь он выходит на ринг против Энтони Джошуа после 18 месяцев простоя, и ему уже исполнился 41 год. Это делает его прекрасным соперником для Джошуа. На бумаге, Кличко — один из величайших супертяжей, но в действительности с ним покончено. Я ожидаю, что Джошуа будет блистать и утвердит себя в статусе лучшего супертяжеловеса в мире.

Я полагаю, что есть высокая вероятность того, что Джошуа нокаутирует Кличко. Он намного моложе Владимира, намного более атлетичен. Он большой и сильный парень со 100-процентным показателем побед нокаутом. И он соизмерим с Кличко по габаритам. Это идеальное время для Энтони, — приводит слова Хэя GQ.
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