Ринг все расставит по местам в Ташкенте

На чемпионате Азии 2013 года, который проходил в Иордании, представители Казахстана завоевали семь наград высшего достоинства. На прошлом азиатском чемпионате нашим боксерам вновь не было равных — в Таиланде, где проходило континентальное первенство, казахстанцы заняли пять первых мест. Такая россыпь побед на азиатском ринге дает любителям бокса нашей страны большие надежды на успешное выступление и в этот раз.



На стартующий чемпионат Азии главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов, везет обновленный, но довольно боеспособный состав. Другого, в принципе, ожидать и не приходилось, — ведь на ташкентском ринге помимо самих медалей континентального первенства будут разыгрываться лицензии на чемпионат Мира, который пройдет в конце августа в Германии. Путевки на право выступить там получат по шесть лучших боксеров в каждой весовой категории.



К сожалению, в составе нашей команды не выступят чемпион Мира 2013 года Жанибек Алимханулы и призер последних двух Олимпиад Адильбек Ниязымбетов. Оба спортсмена проходят курсы восстановления после перенесенных травм. Поэтому в весе до 81 кг нашу страну представлять будет Ерик Альжанов. Среди претендентов на азиатское «золото» отметим опытного боксера нашей команды Василия Левита из Костаная. Этот файтер выигрывал чемпионат Азии еще в 2009 году, а на последней Олимпиаде дошел до финала. Поэтому в весовой категории до 91 кг именно наш земляк будет главным кандидатом на победу. Определенные надежды тренерский штаб связывает и с другими нашими олимпийцами Аблайханом Жусуповым (до 64 кг) и Кайратом Ералиевым (до 56 кг). Здесь особую конкуренцию нашему спортсмену в весовой категории до 56 кг должен составить хозяин ринга. Муроджон Ахмадалиев уже дважды встречался с Ералиевым раньше и оба раза одерживал победы, выбив Кайрата в 1/8 финала чемпионата Мира 2015 года, а затем, на той же стадии, — и на Олимпиаде в Рио. Будем надеяться, что жажда нашего боксера взять реванш найдет, наконец, свое утоление на этом турнире. Конечно, тренерский штаб сборной Казахстана рассчитывает и на победителей последнего чемпионата страны Азамата Исакулова (до 52 кг), Адилета Курметова (до 60 кг), Бекдаулета Ибрагимова (до 64 кг) и Абильхана Аманкула (до 75 кг). В самой тяжелой весовой категории свыше 91 кг нашу страну представит чемпион Мира среди военнослужащих 2014 года Камшибек Конкабаев. Всем этим боксерам предстоит доказать наставнику сборной команды, что они попали в ее состав не по ошибке.



Безусловно, одним из главных претендентов на завоевание большинства золотых наград соревнований станет сборная Узбекистана. Боксеры этой страны всегда славились своей великолепной школой, а тут еще выступать они будут на родном ринге при огромной поддержке своих болельщиков. На последней Олимпиаде в Рио узбекские боксеры заняли первое место по количеству выигранных медалей (три золотых, две серебряных и две бронзовых), обойдя самих кубинцев (три золотых). Один из победителей той Олимпиады Хасанбой Дусматов в весовой категории до 49 кг будет, безусловно, главным фаворитом чемпионата Азии. От нашей страны здесь выступит представитель Южно-Казахстанской области Жомарт Ержан. Также у хозяев турнира серьезные планы на завоевание золотой медали в весовой категории до 69 кг — здесь Узбекистан представит Шахрам Гиясов, который на последней Олимпиаде уступил казахстанцу Данияру Елеусинову в финальном поединке. Ну и, конечно, нужно выделить в составе узбекской сборной Бектимира Меликузиева, выступающего в весе до 81 кг. Титулы этого боксера говорят сами за себя: он является победителем последнего чемпионата Азии в Таиланде (2015), а также финалистом чемпионата Мира (2015) и Олимпийских Игр (2016). Интересно, что Бектимир уступал на этих крупных турнирах только одному боксеру — представителю Острова Свободы Арлену Лопесу. Понятно, что кубинца на азиатском чемпионате не будет, и кто сможет составить Меликузиеву конкуренцию в борьбе за «золото», сказать довольно сложно. Отметим, также что этот узбекский файтер все свои эти победы добыл в весовой категории до 75 кг, в которой выступал ранее.



Конечно же, сборные Казахстана и Узбекистана являются главными фаворитами данного турнира, но их боксерам надо внимательно отнестись и к представителям других стран. Боксеры Китая, Таиланда и Кыргызстана также вправе рассчитывать здесь на медали и лицензии. В общем, нас ожидают интересные и захватывающие поединки, ну, а боксеры какой страны выступят лучше — покажет ташкентский ринг.