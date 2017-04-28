Ринг все расставит по местам в Ташкенте
Уже в ближайшее воскресенье возьмет старт 29-й по счету чемпионат Азии по боксу. В столице Узбекистана Ташкенте соберутся около двухсот боксеров из 29 азиатских стран. На последних двух таких континентальных первенствах боксеры из Казахстана золотых наград завоевывали больше всех. Очень бы, конечно, хотелось, чтобы эта такая приятная для нас тенденция не прервалась.
На чемпионате Азии 2013 года, который проходил в Иордании, представители Казахстана завоевали семь наград высшего достоинства. На прошлом азиатском чемпионате нашим боксерам вновь не было равных — в Таиланде, где проходило континентальное первенство, казахстанцы заняли пять первых мест. Такая россыпь побед на азиатском ринге дает любителям бокса нашей страны большие надежды на успешное выступление и в этот раз.
На стартующий чемпионат Азии главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов, везет обновленный, но довольно боеспособный состав. Другого, в принципе, ожидать и не приходилось, — ведь на ташкентском ринге помимо самих медалей континентального первенства будут разыгрываться лицензии на чемпионат Мира, который пройдет в конце августа в Германии. Путевки на право выступить там получат по шесть лучших боксеров в каждой весовой категории.
К сожалению, в составе нашей команды не выступят чемпион Мира 2013 года Жанибек Алимханулы и призер последних двух Олимпиад Адильбек Ниязымбетов. Оба спортсмена проходят курсы восстановления после перенесенных травм. Поэтому в весе до 81 кг нашу страну представлять будет Ерик Альжанов. Среди претендентов на азиатское «золото» отметим опытного боксера нашей команды Василия Левита из Костаная. Этот файтер выигрывал чемпионат Азии еще в 2009 году, а на последней Олимпиаде дошел до финала. Поэтому в весовой категории до 91 кг именно наш земляк будет главным кандидатом на победу. Определенные надежды тренерский штаб связывает и с другими нашими олимпийцами Аблайханом Жусуповым (до 64 кг) и Кайратом Ералиевым (до 56 кг). Здесь особую конкуренцию нашему спортсмену в весовой категории до 56 кг должен составить хозяин ринга. Муроджон Ахмадалиев уже дважды встречался с Ералиевым раньше и оба раза одерживал победы, выбив Кайрата в 1/8 финала чемпионата Мира 2015 года, а затем, на той же стадии, — и на Олимпиаде в Рио. Будем надеяться, что жажда нашего боксера взять реванш найдет, наконец, свое утоление на этом турнире. Конечно, тренерский штаб сборной Казахстана рассчитывает и на победителей последнего чемпионата страны Азамата Исакулова (до 52 кг), Адилета Курметова (до 60 кг), Бекдаулета Ибрагимова (до 64 кг) и Абильхана Аманкула (до 75 кг). В самой тяжелой весовой категории свыше 91 кг нашу страну представит чемпион Мира среди военнослужащих 2014 года Камшибек Конкабаев. Всем этим боксерам предстоит доказать наставнику сборной команды, что они попали в ее состав не по ошибке.
Безусловно, одним из главных претендентов на завоевание большинства золотых наград соревнований станет сборная Узбекистана. Боксеры этой страны всегда славились своей великолепной школой, а тут еще выступать они будут на родном ринге при огромной поддержке своих болельщиков. На последней Олимпиаде в Рио узбекские боксеры заняли первое место по количеству выигранных медалей (три золотых, две серебряных и две бронзовых), обойдя самих кубинцев (три золотых). Один из победителей той Олимпиады Хасанбой Дусматов в весовой категории до 49 кг будет, безусловно, главным фаворитом чемпионата Азии. От нашей страны здесь выступит представитель
Конечно же, сборные Казахстана и Узбекистана являются главными фаворитами данного турнира, но их боксерам надо внимательно отнестись и к представителям других стран. Боксеры Китая, Таиланда и Кыргызстана также вправе рассчитывать здесь на медали и лицензии. В общем, нас ожидают интересные и захватывающие поединки, ну, а боксеры какой страны выступят лучше — покажет ташкентский ринг.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter