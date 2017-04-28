Владимир Кличко возвращается на ринг после полуторагодовалого перерыва, чтобы дать бой чемпиону IBF британцу Энтони Джошуа, а также попытаться вернуть еще два своих пояса — WBA Super и IBO. Кличко vs Джошуа — любовь и ненависть. Колонка Хрюнова.

Все чаще меня посещает мысль: как же хорошо, что судьи в памятном бою отдали победу Тайсону Фьюри. Ведь не будь этого судейского решения, судьба титулов в супертяжелом весе могла бы быть совсем другой. На протяжении долгих лет поясами владела одна семья — братья Кличко, даже после того, как Виталий ушел на спортивную пенсию и оставил пояс вакантным, его брат Владимир никого близко не подпускал к наследству. В какой-то момент все стали ждать — кто же будет тем смельчаком, который не просто бросит вызов неприступному Кличко-младшему, но и сумеет ему что-то противопоставить на ринге. И вот случился Фьюри. Но пояса уехали к бойцу, который на беду украинского боксера растранжирил их направо и налево.

Большой вопрос — а на беду ли, ведь именно это позволит впоследствии воскреснуть супертяжелому дивизиону, это вернет в него конкурентные бои и некую интригу. Теперь пояса находятся в руках разных людей, а потенциальные объединительные бои выглядят интригующе. Один из этих боев — с участием самого «виновника» торжественного передела власти в дивизионе — пройдет 29 апреля в Лондоне.

О бое Кличко и Джошуа объявили в декабре — сразу после того, как судья поднял руку британцу, победившему Эрика Молину, украинец из зрительного зала поднялся на ринг, чтобы вместе со своим будущим соперником сообщить новость. Уже было ясно, что Тайсон Фьюри реванша не даст, и нужно было двигаться дальше. Этим «дальше» для Кличко и стал Джошуа — молодой 27-летний боец, его бывший спарринг-партнер, 18 побед и 18 нокаутов, титул IBF, а также футбольная арена «Уэмбли» в Лондоне. Публика сразу почувствовала интерес к бою такого масштаба, и рекорды по продаже билетов не заставили себя ждать.

Переполненная 90-тысячная арена и этот приятный ажиотаж вокруг поединка — то, чего супертяжелому весу так давно не хватало. Последние месяцы интересные бои проходили где угодно, только не в весе свыше 90,71 кг. В самом престижном дивизионе давно было пора устроить перезагрузку. И, возможно, бой британца и украинца даст к этому толчок.

МАЛЬЧИК И ЕГО КУМИР

Приглашая в свою команду спарринг-партнера, каждый чемпион опасается в глубине души, что однажды из этого перспективного мальчика, который смотрит на тебя с открытым ртом и ловит каждое движение, может вырасти конкурент. Понимал ли это Владимир Кличко, когда приглашал на спарринги Энтони Джошуа? Пожалуй, да. Но в действительности пока неизвестно, для кого этот фактор окажется преимуществом.

Битва опыта и молодости, поклонника и его кумира — совсем не новый сценарий. Спорт знает не один десяток таких историй, но какой-то статистики о том, кто в подобных противостояниях выходит победителем чаще, здесь нет. Слишком много разных факторов, которые могут сыграть как в одну, так и в другую сторону. Фаворитом букмекеров, к слову, является Джошуа. Но их можно понять — все-таки на стороне британца две успешные защиты титула, а за спиной его соперника — полтора года неизвестности, хоть и колоссальный опыт.

У Кличко на кону стоит все. Поражение практически перечеркнет его перспективы как бойца, и Владимиру придется свернуть на другую дорогу. Быть может, он сделает еще одну попытку камбека, но, скорее всего, это невозможно — экс-чемпион такого масштаба не будет до сорока пяти довольствоваться рейтинговыми боями с неизвестными соперниками. В случае победы украинец вернется в свою стихию, но на самом деле тоже окажется в непростом положении. Пояса надо будет снова защищать, а за полтора года своего отсутствия он уж точно не помолодел, да и соперники не сидели на месте.

Для Джошуа бой значит много, но, похоже, это будет тот случай, когда поражение его не убьет, а сделает сильнее. Побеждать же нужно, поскольку будут домашние трибуны, поскольку надо доказывать свою силу против не только сильных, но и опытных соперников, в конце концов, уже настало время объединять титулы и завоевывать трон в своем дивизионе. И тут главная интрига. Миру интересен Владимир Кличко, но так же интересен и тот, кто сможет его победить. У молодого бойца Джошуа космические перспективы, от которых олимпийский чемпион едва ли будет отказываться.

МЕСТО НА ВЕРШИНЕ

Этот поединок интересен именно тем, что заранее предугадать победителя очень трудно. Может быть, это будет Кличко — засидевшийся в тренировочных залах, жаждущий забрать обратно свои титулы и воспользоваться, скорее всего, единственным шансом реанимировать свою карьеру. А может — Джошуа, отлично готовый физически и получивший шанс войти в историю, отправив Кличко на пенсию. К тому же, интригой будет и то, как именно поведут себя соперники в ринге.

Стиль Кличко хорошо известен Джошуа и по спаррингам, и по его последним боям. Владимир не менял своей успешной тактики, за что, впрочем, его нередко критиковали и называли не самым зрелищным боксером. У украинца было время разобрать собственные ошибки в проигранном бою, поразмышлять над необходимостью изменений в своем боксе и над ключами к сопернику. Было время на хорошую подготовку, да и с мотивацией, пожалуй, проблем никаких — осознание непростого словосочетания «последний шанс» подстегнет любого.

Джошуа еще ни разу не задерживался на ринге на все 12 раундов. Он привык разбираться с соперниками без помощи судей, отправляя своих визави на пол мощными ударами. Физическая форма британца особых сомнений не вызывает — над ним хоть и посмеиваются, глядя на его занятия кроссфитом в качестве физподготовки, но в действительности это показатель того, что спортсмен подготовился как следует.

Что предпочтут боксеры — начать с разведки или ринуться в размен? Кто будет работать первым номером? Изменит ли своей излюбленной манере каждый из них, чтобы на чем-то подловить соперника? И еще много других вопросов, на которые Кличко и Джошуа будут отвечать с первого раунда.

Не будем заранее вещать ярлык «боя года» на этот поединок, хотя потенциально это так. Победитель этого боя — Кличко или Джошуа — будет заинтересован в объединении титулов в обозримом будущем. А значит, в поединках с Деонтеем Уайлдером за его титул WBC и с Джозефом Паркером за его пояс WBO, и потенциально это были бы очень конкурентные и яркие бои.

Возможно, для супертяжелого веса лучше, чтобы победил молодой и амбициозный Джошуа, готовый бросить вызов хоть Уайлдеру, хоть Паркеру. Но не меньшей интригой будет, если Кличко вернется с победой, а затем снова попытается собрать пояса в своих руках.