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27 апреля 2017, 23:57 | Бокс | Спорт-Экспресс

Виталий Кличко: Мой брат нокаутирует Джошуа

Бывший чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко уверен, что его брат Владимир победит британца Энтони Джошуа в бою за звание чемпиона по версии IBF, WBA и IBO. По мнению Кличко-старшего, Владимир нокаутирует 27-летнего соперника.

Бывший чемпион мира по версии WBC Виталий <span class=error>Кличко</span> уверен что его брат Владимир победит британца <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> в бою за звание чемпиона по версии IBF WBA и IBO. Увеличить
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— Нас ждет интересный бой: два тяжеловеса, два олимпийских чемпиона в разном возрасте, — цитирует Sky Sports Кличко-старшего. — Я видел, как готовился мой брат. Никто, конечно, не идеален. У всех свои сильные и слабые стороны. Слабость моего брата — концентрация. Владимир не был на сто процентов сосредоточен на борьбе с Тайсоном Фьюри, поэтому он проиграл. Сейчас же он хорошо готов. Я никогда не видел своего брата таким сосредоточенным. У Владимира отличная техника, отличная форма. И главное — огромный опыт. Если Владимир будет сконцентрирован, у Джошуа не останется шансов. Уверен, что Владимир нокаутирует Джошуа.
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