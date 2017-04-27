Виталий Кличко: Мой брат нокаутирует Джошуа
Бывший чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко уверен, что его брат Владимир победит британца Энтони Джошуа в бою за звание чемпиона по версии IBF, WBA и IBO. По мнению
Кличко-старшего, Владимир нокаутирует 27-летнего соперника.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Нас ждет интересный бой: два тяжеловеса, два олимпийских чемпиона в разном возрасте, — цитирует Sky Sports
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter