Промоутер Головкина назвал желаемое место боя с «Канело»

— Мы сделаем все возможное, чтобы этот бой состоялся в США. Провести его в Далласе — моя мечта. Это отличное место, стадион может принять 90 000 зрителей! Геннадий еще никогда не дрался там. Мексика? Это также не станет проблемой: Геннадий дрался по всему миру — например, с Келлом Бруком в Великобритании. Так что ему все равно, где состоится бой, — сказал Леффлер.



Речь идет о домашнем стадионе клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Даллас Ковбойз» — «AT&T Stadium», который расположен в Арлингтоне (Техас). Еще в прошлом году владелец команды Джерри Джонс предложил боксерам провести бой именно на его арене.