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https://sport.mail.ru/news/boxing/29578339/
27 апреля 2017, 22:00 | Бокс | Чемпионат.com

Гассиев: Мы с Усиком подарили бы зрителям отличное шоу

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBF Мурат Гассиев (24−0, 17 КО) рассказал о дальнейших карьерных планах, дав понять, что бой с чемпионом по версии WBO Александром Усиком (12−0, 10 КО) является для него приоритетным.

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBF <span class=error>Мурат</span> <span class=error>Гассиев</span> (24−0 17 КО) рассказал о дальнейших карьерных планах дав понять что бой с чемпионом по версии WBO Александром Усиком (12−0 10 КО) является для него приоритетным. Увеличить
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«Сейчас я не знаю сроков возвращения в ринг. Мы обсуждаем разных оппонентов, но я готов к любому. Я просто тренируюсь. Неважно, будет моим соперником Гловацки или Влодарчик, я просто тяжело тренируюсь и жду следующего поединка.

Конечно, если бы у меня был выбор, то я бы предпочёл объединительный бой. Хочу сразиться со всеми чемпионами нашего дивизиона. Бой с Усиком? Думаю, что это тот поединок, который зрители хотят видеть. Мы оба хорошие боксёры, и мы подарили бы фанам отличное шоу.

Конкретной даты следующего боя нет, я каждый день звоню своему менеджеру, но у него пока нет информации, я жду, — приводит слова Гассиева BoxingTalk.
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