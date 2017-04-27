Фьюри: Сброшу 47 кг и верну себе чемпионский титул
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри уверен, что вернётся в бокс.
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«Никогда, даже на следующий день после победы над Кличко, я не был уверен, что снова выйду на ринг. Но теперь я принял решение — я уверен, что вернусь. Моя жизнь — это мой выбор. Не важно, какие обстоятельства встанут у меня на пути, я вернусь в бокс и верну себе чемпионский титул. Впервые за 16 месяцев я уверен в своём будущем. Я сброшу 47 кг и изменю свою жизнь. Я проходил через ад, и нет того, на что я не способен», — написал Фьюри в своём «инстаграме».
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