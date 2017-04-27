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https://sport.mail.ru/news/boxing/29577439/
27 апреля 2017, 19:54 | Бокс | Советский спорт

Владимир Кличко: У меня есть навязчивая идея — вернуть чемпионские пояса

Украинский боксер тяжелого веса Владимир Кличко поделился ожиданиями от поединка с британцем Энтони Джошуа.

Украинский боксер тяжелого веса Владимир <span class=error>Кличко</span> поделился ожиданиями от поединка с британцем <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span>. Увеличить
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«Многие задаются вопросом, не является ли поражение от Тайсона Фьюри закатом моей карьеры. Не думаю, что это так. Я чувствую себя молодым, голодным и полностью одержимым своей целью. Я настолько одержим ею, что понял: жизнь — это круг. Я вижу себя в Энтони Джошуа, знаю, что он думает и как себя ведет. Одержимость — это любовь в чрезвычайной форме. Я очень люблю свою цель, нет ничего сильнее любви. Моя цель, моя навязчивая идея, состоят в том, чтобы чемпионские пояса, которыми я владел длительное время, вновь оказались в моих руках.

Бокс — это жестокий вид спорта. Мы все можем быть дружелюбными друг к другу, уважение — это добродетель. Но как только прозвучит гонг, один человек должен проиграть, а второй — победить. После последнего удара гонга, мы снова пожмем друг другу руки, хотя в ринге будем врагами. Мы обязательно продемонстрируем миру, что, несмотря битву, мы можем уважительно относиться друг к другу до и после», — цитирует Владимира Кличко сайт «Братство Кличко».

Напомним, бой Кличко — Джошуа пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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