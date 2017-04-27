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27 апреля 2017, 19:41 | Бокс | Vesti.kz

Тренер «Астана Арланс»: У нас есть замена Левиту. И Тищенко в ринге он «обманет»

Главный тренер клуба «Астана Арланс» Нурлан Акурпеков в интервью корреспонденту Vesti.kz назвал возможного соперника для россиянина Евгения Тищенко, который в финале Олимпиады-2016 со скандалом победил казахстанца Василия Левита.

— Нурлан Сакенович, поздравляю Вас с выходом из группы с первого места. В четвертьфинале достался российский клуб. Что скажете об этом сопернике, которого «Астана Арланс» дважды побеждал по ходу регулярного турнира?

— Это очень серьезный соперник. Чемпионат Европы у них только в июле, поэтому можно ожидать, что против нас они, возможно, выставят первых номеров, ребят будут обкатывать. Нам нужно готовиться с большой ответственностью.

— Перед этим противостоянием многие ждут Василий Левит — Евгений Тищенко.

— Есть у меня еще Антон Пинчук. Он может переиграть любого. У него есть свой оригинальный стиль, и я думаю, что Тищенко он «обманет».

Напомним, казахстанский клуб «Астана Арланс» выиграл группу «Азия» Всемирной серии бокса, и в плей-офф состязания встретится с российской командой «Патриот Боксинг Тим». Матчевые встречи запланированы на 11 и 20 мая.

Что касается противостояния казахстанца Василия Левита и Евгения Тищенко из России, то после их последней очной встречи на Олимпиаде-2016 разразился большой скандал.

Россиянин уже принял участие в одном бою текущего розыгрыша WSB, а казахстанец пока числится только в запасе. В свою очередь, Антон Пинчук выиграл все три проведенных поединка.

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