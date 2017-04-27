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https://sport.mail.ru/news/boxing/29576924/
27 апреля 2017, 19:17 | Бокс | Чемпионат.com

Джошуа: Мой бой с Кличко нужен супертяжёлому дивизиону

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа заявил, что согласился на бой с Владимиром Кличко ради выгоды всей весовой категории.

Чемпион мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе по версии IBF <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> заявил что согласился на бой с Владимиром <span class=error>Кличко</span> ради выгоды всей весовой категории. Увеличить
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«Я чувствовал, что это должно случиться, что дивизиону это нужно. Я делаю это не только для себя. Вот почему иногда говорю, что беспокоюсь за всю индустрию.

В 2015-м я не был сосредоточен на Кличко. Я думал о том, чтобы провести обязательную защиту с Пулевым, двинуться дальше и доминировать на европейском рынке. Но когда появилась возможность драться с Кличко, я согласился. Это хорошо для дивизиона, бой привлёк большое внимание. Думаю, он всем идёт на пользу, — цитирует Джошуа Boxing Scene.
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