Джошуа: Мой бой с Кличко нужен супертяжёлому дивизиону

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«Я чувствовал, что это должно случиться, что дивизиону это нужно. Я делаю это не только для себя. Вот почему иногда говорю, что беспокоюсь за всю индустрию.

В 2015-м я не был сосредоточен на Кличко. Я думал о том, чтобы провести обязательную защиту с Пулевым, двинуться дальше и доминировать на европейском рынке. Но когда появилась возможность драться с Кличко, я согласился. Это хорошо для дивизиона, бой привлёк большое внимание. Думаю, он всем идёт на пользу, — цитирует Джошуа Boxing Scene.