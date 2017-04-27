Журавский и Ешенов получили разрешение Казахстанской федерации профессионального бокса на бой в Великобритании

Вечер бокса «ANTIDOTE», в котором примут участие казахстанские боксеры пройдет 12 мая 2017 года в британском городе Саутгемптон (графство Гэмпшир).



Ернар Ешенов сразится за титул WBC Youth Silver в первом среднем весе, который позволит ему уже в следующем бою претендовать на титул чемпиона WBC. Его соперником станет боксер из Шотландии Майкл МакГурк (8−0−0). Александр Журавский, обладатель пояса WBO Oriental в полусреднем весе, будет защищать свой титул в поединке голландским боксером Стефеном Данио (11−0−3) по прозвищу «Избранный».



Напомним, что оба казахстанских боксера представляют промоутерскую компанию «Alban Promotion», которую возглавляет Алтынбек Нурдаулетов. Подготовкой боксеров занимается отечественный тренер Олег Ковальчук.