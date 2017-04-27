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27 апреля 2017, 16:11 | Бокс | ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге боксеры будут биться за чистоту

В рамках общегородского субботника.

29 апреля спортсмены «РМК Боксинг Промоушенс» примут участие в екатеринбургском субботники. Они приведут в порядок территорию возле Госпиталя для ветеранов войн, расположенного на улице Соболева, 2.

Вместе с сотрудниками администрации губернатора Свердловской области боксеры уберут мусор, покрасят бордюры, высадят деревья. Как сообщили «Уралинформбюро» в «РМК Боксинг Промоушенс», метлами и лопатами вооружатся Магомед Курбанов, Евгений Чупраков, Михаил Алексеев и другие бойцы международного уровня. В целом в субботнике планируют поучаствовать более 300 тысяч горожан.

Следует отметить, что в мае Екатеринбург ждет два зрелищных турнира по боксу и ММА, организованных «РМК Боксинг Промоушенс».

2 мая в Доме Печати выступят начинающие бойцы. 5 мая в ДИВСе состоится турнир «День Победы-72», приуроченный к очередной годовщине Великой Победы. На ринг выйдут спортсмены мирового уровня — Иван Штырков, Евгений Градович, Шавкат Рахимов, Магомед Курбанов, Евгений Чупраков и Михаил Алексеев.
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