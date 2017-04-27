У Кличко большие проблемы. 10 фактов об Энтони Джошуа
В преддверии поединка супертяжеловесов Энтони Джошуа и Владимира Кличко вспоминаем ключевые факты из жизни и спортивной карьеры британца.
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29 апреля в Лондоне состоится битва супертяжеловесов — британца Энтони Джошуа и украинца Владимира Кличко. В преддверии поединка вспоминаем некоторые факты из жизни и спортивной карьеры действующего чемпиона мира по версии IBF.
Детство чемпиона
Энтони Олувафеми Оласени Джошуа родился 15 октября 1989 года (в один день с первым в современной истории бокса общепризнанным чемпионом мира в тяжёлом весе Джоном Салливаном) в Уотфорде. В жилах его родителей течёт нигерийская кровь. Но если мать стопроцентная африканка, то отец — мулат, также с ирландскими корнями. Поначалу Энтони рос и воспитывался в Нигерии, но потом, в возрасте семи лет, когда пришло время идти в школу, родители снова перевезли его в Великобританию. Друзья и учителя называли его Феми — сокращение от среднего имени Олувафеми. Джошуа с детства выделялся среди сверстников габаритами и атлетическим телосложением, но в бокс пришёл далеко не сразу. Будучи подростком, Энтони занимался футболом и лёгкой атлетикой (бегом на короткие дистанции), показывая высокие результаты.
Начало занятий боксом
По окончании школы Энтони начал работать каменщиком в своём родном Уотфорде. Но уже в возрасте 17 лет он решил покорять новые вершины в жизни, перебравшись в столицу. Спустя год в Лондоне Джошуа впервые переступил порог боксёрского зала, куда его привёл двоюродный брат. Боксёрским азам Энтони обучался в том же клубе в Северном Лондоне, где начинал заниматься благородным кулачным искусством и другой известный чернокожий британский супертяж Дерек Чисора.
Успешная карьера в любителях
Спустя всего два года после начала занятий боксом, в 2009 году, Джошуа стал победителем чемпионата Англии среди взрослых в супертяжёлом весе (свыше 91 кг), а затем повторил этот успех в 2010 и 2011 годах. В 2010 году Энтони также выиграл чемпионат Великобритании, после чего получил предложение перейти на
Переход в профи
Став олимпийским чемпионом в возрасте 22 лет, Джошуа не сразу решился перейти на
Чемпионская история
Джошуа стал чемпионом мира среди профессионалов, когда 9 апреля 2016 года в Лондоне расправился всего за полтора раунда с действующим на то время чемпионом мира по версии IBF дотоле небитым американцем Чарльзом Мартином. Завоевав мировой титул всего в 16-м
Предстоящий бой с Кличко
На кону предстоящего поединка Джошуа против Владимира Кличко будут стоять три мировых титула — WBA Super, IBF и IBO. Соперники имеют одинаковый рост (198 см), и оба являются олимпийскими чемпионами (Джошуа — 2012 года, а Кличко — 1996 года). Если у Джошуа только 18
Проблемы с законом
В ранней молодости Энтони неоднократно нарушал закон, попадая в полицейские участки за уличные драки и подвергаясь денежным штрафам за превышение скорости во время вождения автомобиля. Одно время он даже носил на лодыжке контролирующий его передвижения электронный браслет. А в январе 2011 года Джошуа был арестован за хранение наркотиков (каннабиса) с целью их распространения, а затем приговорён к 100 часам
Личная жизнь
Джошуа ныне проживает в том же городе, в котором родился, — в Уотфорде. У него есть две родные сестры и брат. На протяжении нескольких лет Энтони состоял в гражданском браке с инструктором по йоге и танцовщицей на пилоне Николь Осборн. В октябре 2015 года у них родился сын Джозеф Бэйли, после чего Джошуа купил им шикарную квартиру в Лондоне за полмиллиона фунтов стерлингов. Однако в последнее время постоянной спутницы жизни у Джошуа нет. Мать Энтони не смотрит бои сына после его поражения в финале чемпионата мира 2011 года, где он побывал в нокдауне. В начале 2017 года Джошуа открыл собственный
Интересы и хобби
Энтони увлекается теннисом — иногда ходит на тренировки, а также посещает матчи Уимблдонского турнира. После встречи в 2014 году с бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе соотечественником Ленноксом Льюисом Джошуа начал играть в шахматы. Также он развивает мышление и расширяет кругозор посредством чтения книг. Энтони считает, что эти хобби помогают ему и во время выступлений на ринге, совершенствуя техническое и тактическое мастерство. Джошуа утверждает, что не является приверженцем
Друзья и кумиры
Джошуа является болельщиком футбольного клуба из своего родного города «Уотфорда», а также дружит с капитаном этой команды Троем Дини. Также хорошим знакомым Энтони является знаменитый футбольный тренер Жозе Моуриньо, который регулярно приходит посмотреть вживую на его бои. В приятельских отношениях с Джошуа состоит и известный голливудский киноактёр и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон. А своими спортивными кумирами Энтони считает Мохаммеда Али и Конора Макгрегора.
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