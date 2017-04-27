У Кличко большие проблемы. 10 фактов об Энтони Джошуа

29 апреля в Лондоне состоится битва супертяжеловесов — британца Энтони Джошуа и украинца Владимира Кличко. В преддверии поединка вспоминаем некоторые факты из жизни и спортивной карьеры действующего чемпиона мира по версии IBF.

Детство чемпиона

Энтони Олувафеми Оласени Джошуа родился 15 октября 1989 года (в один день с первым в современной истории бокса общепризнанным чемпионом мира в тяжёлом весе Джоном Салливаном) в Уотфорде. В жилах его родителей течёт нигерийская кровь. Но если мать стопроцентная африканка, то отец — мулат, также с ирландскими корнями. Поначалу Энтони рос и воспитывался в Нигерии, но потом, в возрасте семи лет, когда пришло время идти в школу, родители снова перевезли его в Великобританию. Друзья и учителя называли его Феми — сокращение от среднего имени Олувафеми. Джошуа с детства выделялся среди сверстников габаритами и атлетическим телосложением, но в бокс пришёл далеко не сразу. Будучи подростком, Энтони занимался футболом и лёгкой атлетикой (бегом на короткие дистанции), показывая высокие результаты.

Цитата Справка «Чемпионата»



Энтони Джошуа (18-0-0, 18 КО)



Родился: 15 октября 1989 года (Великобритания)



Достижения: Олимпийский чемпион Лондона в весовой категории свыше 91 кг, в статусе профессионала является чемпионом мира по версии IBF. Бой с Кличко станет самым главным в его карьере профи. Является непобеждённым бойцом с отличным послужным списком состоящим из 18 боёв и 18 досрочных побед.

Начало занятий боксом

По окончании школы Энтони начал работать каменщиком в своём родном Уотфорде. Но уже в возрасте 17 лет он решил покорять новые вершины в жизни, перебравшись в столицу. Спустя год в Лондоне Джошуа впервые переступил порог боксёрского зала, куда его привёл двоюродный брат. Боксёрским азам Энтони обучался в том же клубе в Северном Лондоне, где начинал заниматься благородным кулачным искусством и другой известный чернокожий британский супертяж Дерек Чисора.

Успешная карьера в любителях

Спустя всего два года после начала занятий боксом, в 2009 году, Джошуа стал победителем чемпионата Англии среди взрослых в супертяжёлом весе (свыше 91 кг), а затем повторил этот успех в 2010 и 2011 годах. В 2010 году Энтони также выиграл чемпионат Великобритании, после чего получил предложение перейти на профи-ринг. Однако Энтони отклонил это предложение, сопровождавшееся подъёмными в размере 50 тыс. фунтов стерлингов. Талантливый парень был привлечён в сборную Великобритании. На чемпионате мира 2011 года в Баку Джошуа завоевал серебряную медаль, уступив в финале в равном бою хозяину ринга Магомедрасулу Меджидову. А в следующем году Энтони достиг высшей вершины в любительском боксе, став олимпийским чемпионом на Играх в Лондоне. В финальном бою, который выдался очень упорным, судьи отдали ему победу над олимпийским чемпионом 2008 года итальянцем Роберто Каммарелле.

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Переход в профи

Став олимпийским чемпионом в возрасте 22 лет, Джошуа не сразу решился перейти на профи-ринг, поначалу собираясь продолжить выступления в любителях. Из-за этого профи-дебют перспективного британского супертяжа состоялся более чем через год после его олимпийского триумфа. Любительскую карьеру Энтони завершил с послужным списком из 40 побед и 3 поражений. Подписав в июле 2013 года долгосрочный контракт с самой мощной британской промоутерской компанией Matchroom Sport Эдди Хирна, Джошуа стартовал в профессионалах 5 октября того же года на знаменитой арене — многоцелевом крытом стадионе O2 Arena (Millenium Dome) в Лондоне. Со своим соперником, малоизвестным итальянским бойцом Эмануэле Лео, Энтони расправился менее чем за раунд.

Чемпионская история

Джошуа стал чемпионом мира среди профессионалов, когда 9 апреля 2016 года в Лондоне расправился всего за полтора раунда с действующим на то время чемпионом мира по версии IBF дотоле небитым американцем Чарльзом Мартином. Завоевав мировой титул всего в 16-м профи-бою и в возрасте 26 лет, Энтони вскоре подписал контракт на трансляцию его поединков с заокеанским телеканалом Showtime. Впоследствии Джошуа дважды успешно отстаивал звание чемпиона мира IBF, одержав досрочные победы над американцами Домиником Бризилом и Эриком Молиной. В настоящее время Энтони пребывает в статусе не битого на профи-ринге боксёра, завершив досрочными победами все свои 18 официальных боёв.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BN26KQYjw3Y/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">⏳ #AJBoxing</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Anthony Joshua (@anthony_joshua) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-11T01:11:34+00:00">Дек 10 2016 в 5:11 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Предстоящий бой с Кличко

На кону предстоящего поединка Джошуа против Владимира Кличко будут стоять три мировых титула — WBA Super, IBF и IBO. Соперники имеют одинаковый рост (198 см), и оба являются олимпийскими чемпионами (Джошуа — 2012 года, а Кличко — 1996 года). Если у Джошуа только 18 профи-боёв, то у Кличко таковых 68. Энтони 27 лет, а Владимиру 41 год. Вместимость знаменитого 80-тысячного стадиона «Уэмбли» в Лондоне ради предстоящего боя была расширена до 90 тысяч посадочных мест. Билеты продавались по цене от 50 до 2,5 тыс. фунтов стерлингов. Фаворитом поединка считается Джошуа, шансы которого на победу оцениваются в букмекерских конторах в пропорции примерно 2,5 к 1.

Проблемы с законом

В ранней молодости Энтони неоднократно нарушал закон, попадая в полицейские участки за уличные драки и подвергаясь денежным штрафам за превышение скорости во время вождения автомобиля. Одно время он даже носил на лодыжке контролирующий его передвижения электронный браслет. А в январе 2011 года Джошуа был арестован за хранение наркотиков (каннабиса) с целью их распространения, а затем приговорён к 100 часам общественно-полезных работ на протяжении года. За это правонарушение Джошуа был временно исключён из британской национальной сборной по боксу и едва не лишился возможности выступить на Олимпиаде в Лондоне. Энтони утверждает, что этот арест заставил его сильно измениться и существенно скорректировать жизненные ориентиры.

Личная жизнь

Джошуа ныне проживает в том же городе, в котором родился, — в Уотфорде. У него есть две родные сестры и брат. На протяжении нескольких лет Энтони состоял в гражданском браке с инструктором по йоге и танцовщицей на пилоне Николь Осборн. В октябре 2015 года у них родился сын Джозеф Бэйли, после чего Джошуа купил им шикарную квартиру в Лондоне за полмиллиона фунтов стерлингов. Однако в последнее время постоянной спутницы жизни у Джошуа нет. Мать Энтони не смотрит бои сына после его поражения в финале чемпионата мира 2011 года, где он побывал в нокдауне. В начале 2017 года Джошуа открыл собственный фитнес-зал в Лондоне, а также запустил производство спортивных добавок.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTUicwLjwvg/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">An insight into April 29th #AJBoxing ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Anthony Joshua (@anthony_joshua) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-25T19:58:34+00:00">Апр 25 2017 в 12:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Интересы и хобби

Энтони увлекается теннисом — иногда ходит на тренировки, а также посещает матчи Уимблдонского турнира. После встречи в 2014 году с бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе соотечественником Ленноксом Льюисом Джошуа начал играть в шахматы. Также он развивает мышление и расширяет кругозор посредством чтения книг. Энтони считает, что эти хобби помогают ему и во время выступлений на ринге, совершенствуя техническое и тактическое мастерство. Джошуа утверждает, что не является приверженцем какой-либо одной конфессии, но интересуется религией в целом.

Друзья и кумиры

Джошуа является болельщиком футбольного клуба из своего родного города «Уотфорда», а также дружит с капитаном этой команды Троем Дини. Также хорошим знакомым Энтони является знаменитый футбольный тренер Жозе Моуриньо, который регулярно приходит посмотреть вживую на его бои. В приятельских отношениях с Джошуа состоит и известный голливудский киноактёр и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон. А своими спортивными кумирами Энтони считает Мохаммеда Али и Конора Макгрегора.