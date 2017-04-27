Канат Ислам: Бой с Головкиным? В нашей стране важнее быть братьями
Казахстанский боксер первой средней категории Канат Ислам сказал, что не хотел бы соперничать на ринге против своего соотечественника Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.
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«Мне много раз задавали этот вопрос. Я восхищаюсь им как братом, другом и чемпионом. GGG — герой казахского народа, который поднимает голубой флаг. Менталитет людей в США, Мексике и Великобритании отличается от казахстанского. На первом месте — это быть братьями, а не занимать
Геннадий Головкин — всемирно известный боксер. Он является примером для молодежи всего мира, а не только для молодежи из Казахстана. В его весе с ним никто не сравнится. Да, он король в средней категории!, — цитирует Ислама Worldboxingnews.net.
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