Канат Ислам: Бой с Головкиным? В нашей стране важнее быть братьями

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«Мне много раз задавали этот вопрос. Я восхищаюсь им как братом, другом и чемпионом. GGG — герой казахского народа, который поднимает голубой флаг. Менталитет людей в США, Мексике и Великобритании отличается от казахстанского. На первом месте — это быть братьями, а не занимать какое-то место в рейтингах нашей страны. Я думаю, что для каждого из нас лучше стать чемпионом в нашей собственной весовой категории, а не боксировать друг с другом.

Геннадий Головкин — всемирно известный боксер. Он является примером для молодежи всего мира, а не только для молодежи из Казахстана. В его весе с ним никто не сравнится. Да, он король в средней категории!, — цитирует Ислама Worldboxingnews.net.