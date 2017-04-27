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https://sport.mail.ru/news/boxing/29571983/
27 апреля 2017, 14:33 | Бокс | Sports.kz

Канат Ислам: Бой с Головкиным? В нашей стране важнее быть братьями

Казахстанский боксер первой средней категории Канат Ислам сказал, что не хотел бы соперничать на ринге против своего соотечественника Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер первой средней категории Канат Ислам сказал что не хотел бы соперничать на ринге против своего соотечественника Геннадия <span class=error>Головкина</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Мне много раз задавали этот вопрос. Я восхищаюсь им как братом, другом и чемпионом. GGG — герой казахского народа, который поднимает голубой флаг. Менталитет людей в США, Мексике и Великобритании отличается от казахстанского. На первом месте — это быть братьями, а не занимать какое-то место в рейтингах нашей страны. Я думаю, что для каждого из нас лучше стать чемпионом в нашей собственной весовой категории, а не боксировать друг с другом.

Геннадий Головкин — всемирно известный боксер. Он является примером для молодежи всего мира, а не только для молодежи из Казахстана. В его весе с ним никто не сравнится. Да, он король в средней категории!, — цитирует Ислама Worldboxingnews.net.

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