Как выступали на «предварительных» турнирах члены сборных Казахстана и Узбекистана — в материале корреспондента Vesti.kz.

Сборники на национальных чемпионатах

Как и в Казахстане, медалистов Олимпиады-2016 освободили от внутреннего первенства. Другим же пришлось доказывать, что они сильнейшие в стране, и готовы выступить на чемпионате Азии.

Двукратный призер чемпионатов мира Жасурбек Латипов (до 52 килограммов) дошел до финала турнира, но на ринг выходить не стал. С «серебром» нацтурнир завершил и еще один будущий участник чемпионата Азии — Икбол Холдоров (до 64 килограммов). В финале он проиграл «в сухую» Элнуру Абдураимову, но место в сборной все же получил (Абдураимов будет выступать на ЧА в категории ниже — до 60 килограммов). Выиграли турнир два других сборника — Исроил Мадридов (до 75 килограммов) и Баходир Жалолов (свыше 91 килограмма).

Причем, Мадридов и Жалолов бои предварительных стадий прошли с помощью технических нокаутов. Из текущих сборников казахстанский тренерский штаб взял практически всех чемпионов и призеров. Только тяжеловес Василий Левит не принимал там участие. Все остальные (девять человек) прошли в финал национального турнира, доказав свое право выступать на одном из главных международных турниров в году.

До 49 килограммов — Ержан Жомарт («серебро») Vs Хасанбой Дусматов (не участвовал);

До 52 килограммов — Азамат Исакулов («золото») Vs Жасурбек Латипов («серебро»);

До 56 килограммов — Кайрат Ералиев («золото») Vs Муроджон Ахмадалиев (не участвовал);

До 60 килограммов — Адилет Курметов («золото») — Элнур Абдураимов («золото» в категории до 64 килограммов);

До 64 килограммов — Бекдаулет Ибрагимов («золото») — Икбол Холдоров («серебро»)

До 69 килограммов — Абылайхан Жусупов («золото») — Шахрам Гиясов (не выступал);

До 75 килограммов — Абильхан Аманкул («золото») — Исроил Мадримов («золото»);

До 81 килограмма — Ерик Альжанов («серебро» в категории до 75 килограммов) — Бектемир Меликузиев (не участвовал);

До 91 килограмма — Василий Левит (не участвовал) — Санжар Турсунов (не участвовал);

Свыше 91 килограмма — Камшыбек Кункабаев («серебро») — Баходир Жалолов («золото»).

Всемирная серия бокса

Клубы, представляющие в турнире Казахстан и Узбекистан, успешно квалифицировались в плей-офф WSB. «Астана Арланс» с первого места, а «Узбек Тайгерс» — с третьего. Были задействованы по ходу состязания и некоторые сборники.

«Астана» Арланс:

1 неделя

Абильхан Аманкул — Раджаб Раджабов («Патриот Боксинг Тим») — 2:1;.

3 неделя

Камшыбек Кункабаев — Баходир Жалолов («Узбек Тайгерс») — 3:0;.

«Узбек Тайгерс»:

1 неделя

Элнур Абдураимов — Сян Хун Ху (Чайна Драгонс) — неявка узбекского боксера;.

3 неделя

Муроджон Ахмадалиев — Закир Сафиуллин («Астана Арланс») — 0:3;

Шахрам Гиясов — Асланбек Шымбергенов («Астана Арланс») — 1:2;

Бектемир Меликузиев — Нурдаулет Жарманов («Астана Арланс») — 3:0;

Баходир Жалолов — Камшыбек Кункабаев («Астана Арланс») — 0:3.

5 неделя

Хасанбой Дусматов — Батор Сагалуев («Патриот Боксинг Тим») — 3:0;

Элнур Абдураимов — Радмир Абдурахманов («Патриот Боксинг Тим») — 2:1;

Исроил Мадримов — Раджаб Раджабов («Патриот Боксинг Тим») — 3:0;.

7 неделя

Муроджон Ахмадалиев — Сен Ван («Чайна Тайгерс») — 3:0;

Шахрам Гиясов — Вей Лю («Чайна Тайгерс») — 3:0;

Бектемир Меликузиев — Хабин Ху Ан («Чайна Тайгерс») — досрочная победа Меликузиева во втором раунде;

Баходир Жалолов — Хай Пен Му («Чайна Тайгерс») — досрочная победа Жалолова в третьем раунде.

9 неделя

Хасанбой Дусматов — Темиртас Жусупов («Астана Арланс») — 3:0;

Элнур Абдураимов — Дилмурат Мижитов («Астана Арланс») — 3:0;

Исроил Мадримов — Сапарбай Айдаров («Астана Арланс») — 3:0;.

Международные турниры

Возьмем два «свежих» международных турнира — в Таиланде и Германии. Казахстанский тренерский штаб «засветил» на европейском состязание почти всю свою основу, а соперники из Узбекистана ведущих боксеров отправили в Азию.

Германия

Ержан Жомарт (до 49 килограммов) — полуфинал;

Азамат Исакулов (до 52 килограммов) — «золото»;

Кайрат Ералиев (до 56 килограммов) — полуфинал;

Адилет Курметов (до 60 килограммов) — полуфинал;

Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов) — четвертьфинал;

Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов) — «серебро»;

Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) — «золото»;

Василий Левит (до 91 килограмма) — «золото»;

Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма) — «золото».

Единственным, кто из нынешнего сборной отправился на «Кубок Короля» в Таиланд, был Ерик Альжанов (до 75 килограммов). Будущий полутяжеловес (в Ташкенте выступит в категории до 81 килограмма) добрался до полуфинала, где проиграл в близком бою кубинцу Ослею Иглесиасу — 2:3.

Таиланд

Хасанбой Дусматов (до 49 килограммов) — «серебро» (не вышел на финальный бой);

Жасурбек Латипов (до 52 килограммов) — полуфинал;

Мураджон Ахмадалиев (до 60 килограммов) — полуфинал;

Элнур Абдураимов (до 64 килограммов) — «серебро»;

Шахрам Гиясов (до 69 килограммов) — «серебро» (не вышел на финальный бой);

Исроил Мадримов (до 75 килограммов) — «золото».

На первенстве Азии Ахмадалиев выступит в категории до 56 килограммов: турнир в Ташкенте пропускает олимпийский чемпион Шахобиддин Зоиров, который в Таиланде тоже дошел до полуфинал.

Напомним, сборные Казахстана и Узбекистана по боксу уже обнародовали свои составы на чемпионат Азии, который 30 апреля стартует в Ташкенте. Намечается несколько интересных противостояний между боксерами лидеров континента. Казахстанцы намерены выиграть минимум три золотые медали.