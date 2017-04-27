Чавес-младший за 10 дней до боя с «Канело» показал лишний вес на пять миллионов долларов

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Их поединок состоится 6 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). При этом на кону будет специальный пояс WBC. На официальном взвешивании за день до поединка Чавесу нужно уложиться в договорной вес 164,5 фунта. В противном случае он должен будет заплатить штраф в размере миллиона долларов за каждый фунт лишнего веса.

За десять дней до боя с «Канело» Чавес-младший показал на весах 169,5 фунта. То есть он превышает лимит на пять фунтов, что стоит ему на данный момент пять миллионов долларов.

«То что Чавес показал такие цифры, очень многое значит, потому что быть в правильном весе со всех сторон хорошо, и мы не будем ослаблены чрезмерной сгонкой в неделю поединка, — цитирует BoxingScene.com фитнес-тренера мексиканца Анхеля Эредиа. — Чавесу нужно продолжать упорно трудиться, правильно питаться и не употреблять в пищу хлеб, тортильи, газированные напитки. В пятницу мы отправляемся в Вегас и будем усиленно работать вплоть до четверга».

При этом Чавес-младший последние пять лет дрался с весом выше 172 фунтов. Последний раз, когда он весил ниже лимита второго среднего веса (168 фунтов), было в 2012 году, когда он выступал в среднем дивизионе. В декабре прошлого года мексиканец впервые за два года уложился в лимит второго среднего веса.