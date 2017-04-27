Вит. Кличко: Более чем уверен, что Владимир нокаутирует Джошуа

«Никто не идеален. У всех есть свои сильные и слабые стороны. Слабость моего брата — концентрация. Он не был на 100% сфокусированным в бою с Тайсоном Фьюри, поэтому он проиграл, и он это знает.

Сейчас он очень хорошо готовится к предстоящему бою. Я никогда не видел своего брата столь сконцентрированным по ходу подготовки. Я знаю, что у Владимира отличная техника, отличные кондиции и скорость. И самое главное в спорте и жизни — опыт, и у него большой опыт в качестве чемпиона. Если Владимир будет сфокусирован в бою, у Джошуа нет шансов. Я более чем уверен, что в течение 10 раундов Владимир нокаутирует Джошуа, — приводит слова Кличко BoxingScene.