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https://sport.mail.ru/news/boxing/29569762/
27 апреля 2017, 13:43 | Бокс | Чемпионат.com

Вит. Кличко: Более чем уверен, что Владимир нокаутирует Джошуа

Бывший чемпион мира Виталий Кличко выразил уверенность в том, что его брат Владимир нокаутирует чемпиона мира IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, с которым встретится на ринге 29 апреля в Лондоне.

Бывший чемпион мира Виталий <span class=error>Кличко</span> выразил уверенность в том что его брат Владимир нокаутирует чемпиона мира IBF в <span class=error>супертяжёлом</span> весе <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> с которым встретится на ринге 29 апреля в Лондоне. Увеличить
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«Никто не идеален. У всех есть свои сильные и слабые стороны. Слабость моего брата — концентрация. Он не был на 100% сфокусированным в бою с Тайсоном Фьюри, поэтому он проиграл, и он это знает.

Сейчас он очень хорошо готовится к предстоящему бою. Я никогда не видел своего брата столь сконцентрированным по ходу подготовки. Я знаю, что у Владимира отличная техника, отличные кондиции и скорость. И самое главное в спорте и жизни — опыт, и у него большой опыт в качестве чемпиона. Если Владимир будет сфокусирован в бою, у Джошуа нет шансов. Я более чем уверен, что в течение 10 раундов Владимир нокаутирует Джошуа, — приводит слова Кличко BoxingScene.

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