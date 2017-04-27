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https://sport.mail.ru/news/boxing/29569556/
27 апреля 2017, 13:38 | Бокс | Vesti.kz

WBO провозгласила нового чемпиона мира в весе Жаната Жакиянова

Всемирная боксерская организация (WBO) провозгласила Золани Тете (25−3, 20 КО) из ЮАР новым чемпионом организации в легчайшем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Boxingnews24.com.

Сам казахстанский боксер владеет титулом WBA (Super) в легчайшем весе. Увеличить
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23 апреле в Лестере (Англия) Тете победил единогласным решением судей филиппинца Артура Вийянуэву (30−2, 16 КО) со счетом 119−108, 119−108 и 120−107, отправив соперника в нокдаун в 11-м раунде.

При этом изначально они дрались за звание официального претендента на титул WBO в легчайшем весе. Однако позже статус поединка был повышен и на кону стоял уже пояс «временного» чемпиона организации.

Это произошло после того, как чемпион WBO в легчайшем весе филиппинец Марлон Тапалес был лишен своего пояса из-за того, что не уложился в вес перед боем, который также состоялся 23 апреля в Японии. Тем не менее, Тапалес выиграл техническим нокаутом, а титул WBO остался вакантным, который в итоге перешел Тете.

Добавим, что в легчайшем весе выступает казахстанский боксер Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО). В феврале он раздельным решением судей победил американца Роуши Уоррена и завоевал два титула WBA (Super) и IBO, однако позже второго пояса он был лишен.

При этом ранее СМИ уже связывали Тете и Жакиянова в качестве возможных соперников. Сообщалось, что их должен был состояться в июне 2016 года, но казахстанец получил травму и отменил бой. Команда Тете выразила разочарование этим обстоятельством, однако тренер Жакиянова Рикки Хаттон заявил, что этот бой даже не был запланирован. Позже появилась информация, что Тете и Жакиянов должны были встретятся в сентябре прошлого года, но и этого не произошло.

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