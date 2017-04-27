Гамлет Кайнарбеков: Успехи Шариповой дают импульс для развития любительского и профессионального бокса
Руководитель управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области Гамлет Кайнарбеков поделился с редактором портала AllFight.Ru мнением о том, насколько важны успехи в
профи-боксе его землячки Фирузы Шариповой для развития спорта и популяризации здорового образа жизни в Казахстане. Также он раскрыл подробности развития ее любительской карьеры.
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— Расскажите про Фирузу Шарипову в детстве. Как ей помогало Управление физической культуры и спорта?
— Фируза Шарипова родилась 29 августа 1994 года. Она занималась в Таразе, в специализированной
В 2013 году при Управлении открылся боксерский клуб «Жамбыл», и она перешла в него. В том же году Фируза Шарипова стала чемпионкой Казахстана среди женщин в весовой категории до 60 килограммов. В 2014 году она стала серебряным, а в 2016 году — бронзовым призером чемпионата Казахстана. Профессиональным боксом Шарипова начала заниматься с 2016 года, где уже провела пять встреч, в четырех из них одержала победы.
Управление оказывало всяческую поддержку в развитии любительской карьеры Фирузы Шариповой, финансировались все турниры,
В профессиональном боксе она является пионером. Мы возлагаем на нее большие надежды и рассчитываем, что она продолжит путь нашего героя Геннадия Головкина и станет первой чемпионкой Мира в профессиональном боксе среди женщин из Казахстана. У нее есть все возможности для этого. Жамбылская школа бокса подарила миру много ярких, выдающихся боксеров. Таких как: Булат Жумадилов — чемпион Мира и двукратный серебряный призер Олимпиады, Ермахан Ибраимов — Олимпийский чемпион, Бахтияр Артаев — Олимпийский чемпион, обладатель кубка Вэла Баркера.
— Планируете ли помогать в дальнейшем, несмотря на то, что профессиональный бокс не относится к юрисдикции Управления физической культуры и спорта?
— Конечно, будем поддерживать ее, оказывать содействие по привлечению спонсоров, бизнесменов, предпринимателей региона, которые неравнодушны к боксу. В Жамбыле любят бокс, поэтому тут очень много боксеров, как ветеранов, так и молодых. Ее менеджер Сергей Завилейский знает об этом, он неоднократно приезжал в Тараз, где мы встречались с ним. Я был очень рад, когда узнал, что он будет работать с Фирузой. Он со своей стороны тоже оказывает ей большую поддержку, которая просто необходима на первых этапах карьеры.
— Что значат для Тараза победы Фирузы Шариповой на
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Я думаю, среди предпринимателей тоже должна возникнуть заинтересованность во вложении средств именно в профессиональный бокс. После того как Геннадий Головкин набрал популярность, очень многие заинтересовались профессиональным боксом, все, не пропуская, смотрят его бои. Те, кто начал поддерживать его еще до того, как он достиг нынешних высот, очень выиграли в дальнейшем. Я думаю, когда Фируза, наша первая ласточка, добьется таких результатов, а она их уже добивается — для нас это будет не только большой гордостью, но и большим стимулом для развития профессионального бокса.
Напомним, Фируза Шарипова уже летом 2017 года рассчитывает выйти на титульный поединок.
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