Почему Канело не нокаутирует Головкина в ближайшие 5 лет
Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз проанализировал, почему Саулю «Канело» Альваресу не удастся победить Геннадия Головкина нокаутом, как это обещает промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«Канело не смог нокаутировать Мигеля Котто. Это уже
Канело скорее представляет из себя комбинацию Габриэля Росадо и Давида Лемье. Он коренастый боец с короткими ногами, не обладающий подвижностью. Для Головкина это будет легкий поединок. Мне кажется, для победу ему придется нокаутировать Сауля, так как вряд ли судьи отдадут GGG победу решением. Мы уже видели как в прошлых боях Альвареса судьи ограбили Эрисланди Лару, а также засудили Остина Траута, хотя их поединок должен был завершиться ничьей, если не победой Остина.
Канело не нокаутер, когда встречается с бойцами одной с ним весовой категории. Причина этому заключается в том, что ему не хватает «движка», чтобы продолжительно наносить комбинационные удары. Вы могли заметить, что ему бывают нужны передышки после серий ударов. В этом он сдает, несмотря на свои 26 лет. Он боксирует будто на 10 лет старше. У него плохая выносливость.
Нокаутирует ли Канело Головкина? Да,
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