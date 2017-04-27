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https://sport.mail.ru/news/boxing/29567298/
27 апреля 2017, 9:56 | Бокс | Sports.kz

Почему Канело не нокаутирует Головкина в ближайшие 5 лет

Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз проанализировал, почему Саулю «Канело» Альваресу не удастся победить Геннадия Головкина нокаутом, как это обещает промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя, сообщает Sports.kz.

Журналист Boxingnews24.com <span class=error>Дэн</span> Эмброуз проанализировал почему <span class=error>Саулю</span> <span class=error>Канело</span> Альваресу не удастся победить Геннадия <span class=error>Головкина</span> нокаутом как это обещает промоутер мексиканца Оскар Де Ла <span class=error>Хойя</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Канело не смог нокаутировать Мигеля Котто. Это уже кое-что говорит о мексиканце. Также он не нокаутировал Флойда Мэйвезера. Думаю, Альварес не сможет отправить в нокаут хороших бойцов, равных ему по весу. Он бил только более слабых боксеров вроде Лиама Смита, Амира Хана, Альфредо Ангуло и Джеймса Киркланда. Думаю, если Канело попытается нокаутировать Головкина, то будет нокаутирован сам, ибо он будто сделан по меркам для GGG. Канело не умеет передвигаться по всему рингу, как делали последние оппоненты Геннадия Келл Брук и Дэниэл Джейкобс.

Канело скорее представляет из себя комбинацию Габриэля Росадо и Давида Лемье. Он коренастый боец с короткими ногами, не обладающий подвижностью. Для Головкина это будет легкий поединок. Мне кажется, для победу ему придется нокаутировать Сауля, так как вряд ли судьи отдадут GGG победу решением. Мы уже видели как в прошлых боях Альвареса судьи ограбили Эрисланди Лару, а также засудили Остина Траута, хотя их поединок должен был завершиться ничьей, если не победой Остина.

Канело не нокаутер, когда встречается с бойцами одной с ним весовой категории. Причина этому заключается в том, что ему не хватает «движка», чтобы продолжительно наносить комбинационные удары. Вы могли заметить, что ему бывают нужны передышки после серий ударов. В этом он сдает, несмотря на свои 26 лет. Он боксирует будто на 10 лет старше. У него плохая выносливость.

Нокаутирует ли Канело Головкина? Да, когда-нибудь в далеком будущем он это сделает, но для этого, вероятно, потребуется 5−6 лет. Если Де Ла Хойя подождет, пока GGG окончательно состарится, то Альварес выиграет его нокаутом. Однако вряд ли это произойдет в ближайшее время, — отметил автор.

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