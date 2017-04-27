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https://sport.mail.ru/news/boxing/29566975/
27 апреля 2017, 9:47 | Бокс | Sports.kz

СМИ считают, что Головкину нужен бой с Котто

Журналист Boxingnews24.com Джефф Араноу положительно относится к идее тренера Фредди Роуча организовать Мигелю Котто поединок с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

Журналист Boxingnews24.com <span class=error>Джефф</span> <span class=error>Араноу</span> положительно относится к идее тренера <span class=error>Фредди</span> <span class=error>Роуча</span> организовать <span class=error>Мигелю</span> <span class=error>Котто</span> поединок с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Напомним, Роуч сказал, что такой бой можно было бы устроить до конца текущего года.

«Роуч прав. Бой Котто — Головкин будет великолепным. Он вызвал бы тонну интереса у боксерского мира. Для команды Головкина принять такой поединок было бы отличным вариантом, потому что все это время они ждали и ждали боя с Канело Альваресом. Бой, подобный этому, вероятно, увеличил бы силу GGG в переговорах с представителями Канело.

Противостояние Головкина и Котто могло бы принести высокие цифры платных трансляций. Не удивлюсь, если их бой собрал бы больше миллиона PPV. Это показало бы Golden Boy, что Геннадий способен собирать хорошие продажи PPV в боях с большими звездами. Канело был способен достичь высоких цифр PPV лишь в поединках с Котто и Флойдом Мэйвезером. В остальных боях он показал в районе 300 тысяч купленных подписок. Бой Головкина и Котто был бы интересен фанатам бокса, хоть даже Мигель и не выходил на ринг почти целых два года с ноября 2015-го, — написал автор.

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