Эксперт ESPN поговорил с промоутером Головкина и узнал об их планах на 2017 год
Эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль раскрыл информацию о ближайших планах чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Поговорил с Томом Леффлером сегодня в Лондоне и он сказал, что Геннадий Головкин не будет драться в июне, как это планировалось. Теперь Головкин ждет победителя боя “Канело” — Чавес, чтобы встретиться с ним осенью», — написал Рафаэль в своей колонке на ESPN, который еще до этого «похоронил» июньский поединок Головкина против Сондерса.
Напомним, в марте после победы над американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО) появилась информация, что Головкин вернется на ринг в июне. Наиболее вероятным соперником называл британец Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО), владеющий титулом WBO в среднем весе. По слухам, их поединок должен был состояться 10 или 17 июня в Астане.
При этом сторона Сондерса не скрывала факт переговоров. Промоутер британца Фрэнк Уоррен задержку с подписанием контракта объяснял тем, что у Головкина травма. Однако тренер казахстанца Абель Санчес эту информацию опроверг.
Позже журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс со ссылкой на собственные источники сообщил, что Головкин не будет драться с Сондерсом в июне. Вместо этого казахстанец сосредоточится на подготовке к бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО), который может пройти в сентябре. Эту версию подтвердил и президент WBO.
Эта новость обрадовала промоутера мексиканца Оскара Де Ла Хойю, который выступал против того, чтобы Головкин дрался в июне, так это могло сорвать его поединок с «Канело». А недавно Де Ла Хойя в очередной раз заверил, что бой его подопечного с GGG состоится в этом году.
Добавим, что Сондерс в июле в Лондоне проведет защиту титула против «временного» чемпиона WBO Автандила Хурцидзе. Британец признался, что ему важно победить в этом бою, так как он
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