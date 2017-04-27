Сондерс объяснил значимость победы над Хурцидзе в виду планов на Головкина и «Канело»

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Ранее стало известно, что их поединок состоится 8 июля в Лондоне на арене Copper Box. Для Сондерса это будет вторая защита титула.

По словам британца, поражение от Хурцидзе поставит крест на его планах о больших боях, в частности, с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО).

«Если я не смогу побить Хурцидзе, то мне придется забыть о больших боях», — цитирует Сондерса BoxNation TV, добавив, что британцу придется в этом случае сказать «прощай» Головкину и «Канело».

При этом ранее сообщалось, что команды Головкина и Сондерса ведут переговоры о поединке, который, по слухам, должен был пройти в июне в Казахстане. Промоутер британца Фрэнк Уоррен объяснял задержку с подписанием контракта тем обстоятельством, что у казахстанца травма. Однако тренер GGG Абель Санчес опроверг эту информацию.

Затем журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс со ссылкой на собственные источники сообщил, что Головкин не будет боксировать с Сондерсом в июне. Вместо этого казахстанец сосредоточится на подготовке к бою с «Канело, который может пройти в сентябре. Эту версию подтвердил и президент WBO.

Недавно Уоррен выразил сомнения, что Головкин вообще собирался драться с ними в июне, но подчеркнул, что они продолжают работать над этим поединком. Также промоутер отметил, что Сондерс в любой момент готов подписать контракт, но все его избегают, в том числе Головкин.