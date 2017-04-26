Промоутер поделился ближайшими планами Головкина

«Поговорил с Томом Леффлером из K2 Promotions сегодня в Лондоне. Он сказал, что Геннадий Головкин не будет драться в июне. Сейчас Головкин ждет победителя боя “Канело” — Чавес, чтобы встретиться с ним осенью», — написал Рафаэль в своей колонке.



Ожидалось, что Головкин проведет свой следующий бой в июне в Астане против британца Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО), владеющего поясом WBO, которого казахстанцу не хватает для объединения титулов в среднем весе, однако из-за травмы GGG поединок отменен.