Тренер Котто рассказал, когда планируется бой с Головкиным

— Следующий бой Мигеля должен быть большим, и мы говорили с ним о GGG. Это бой, от которого мы не откажемся. Головкин — работяга, он большой панчер и любому трудно его побить, но мы готовы к этому бою и хотим творить историю. Это последний год Котто в боксе, после чего он завершит карьеру, поэтому мы хотим провести бой с GGG до конца года — это будет отличное завершение, — сказал Роуч.



Свой последний бой Котто провел 21 ноября 2015 года против мексиканца Сауля Альвареса — поединок завершился победой «Канело» единогласным решением судей.