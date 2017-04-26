Тренер Котто рассказал, когда планируется бой с Головкиным
Тренер Мигеля Котто (40−5, 33 КО) Фредди Роуч допускает вероятность проведения боя с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) до конца года, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingnewsonline.net.
— Следующий бой Мигеля должен быть большим, и мы говорили с ним о GGG. Это бой, от которого мы не откажемся. Головкин — работяга, он большой панчер и любому трудно его побить, но мы готовы к этому бою и хотим творить историю. Это последний год Котто в боксе, после чего он завершит карьеру, поэтому мы хотим провести бой с GGG до конца года — это будет отличное завершение, — сказал Роуч.
Свой последний бой Котто провел 21 ноября 2015 года против мексиканца Сауля Альвареса — поединок завершился победой «Канело» единогласным решением судей.
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