Сондерс рассказал, что может помешать бою с Головкиным

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— Если я не смогу побить Хурцидзе, то мне придется забыть о больших боях — например, с Головкиным или «Канело», — цитирует Сондерса BoxNation TV.



Бой Сондерс — Хурцидзе состоится 8 июля в Лондоне.