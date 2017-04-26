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https://sport.mail.ru/news/boxing/29564315/
26 апреля 2017, 20:45 | Бокс | Sports.kz

Сондерс рассказал, что может помешать бою с Головкиным

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) подчеркнул, что поражение в бою с «временным» чемпионом Автандилом Хурцидзе (33−2−2, 22 КО) поставит крест на его надеждах на большие бои — в том числе, с чемпионом WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (24−0 12 КО) подчеркнул что поражение в бою с временным чемпионом Автандилом Хурцидзе (33−2−2 22 КО) поставит крест на его надеждах на большие бои — в том числе с чемпионом WBA Super WBC IBF и IBO Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Если я не смогу побить Хурцидзе, то мне придется забыть о больших боях — например, с Головкиным или «Канело», — цитирует Сондерса BoxNation TV.

Бой Сондерс — Хурцидзе состоится 8 июля в Лондоне.

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