Сондерс рассказал, что может помешать бою с Головкиным
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) подчеркнул, что поражение в бою с «временным» чемпионом Автандилом Хурцидзе (33−2−2, 22 КО) поставит крест на его надеждах на большие бои — в том числе, с чемпионом WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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— Если я не смогу побить Хурцидзе, то мне придется забыть о больших боях — например, с Головкиным или «Канело», — цитирует Сондерса BoxNation TV.
Бой Сондерс — Хурцидзе состоится 8 июля в Лондоне.
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