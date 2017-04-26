Селезнёв: Слежу за Ломаченко, но больше люблю MMA

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«Люблю бокс, слежу за Ломаченко, Усиком. Бои братьев Кличко могу посмотреть. Но больше люблю ММА, чем бокс. Все говорят: Макгрегор, Нурмагомедов, а мне нравится Зубайра Тухугов. Почему? Да не знаю, нравится он», — сказал Селезнёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.