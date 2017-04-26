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26 апреля 2017, 19:42 | Бокс | Чемпионат.com

Селезнёв: Слежу за Ломаченко, но больше люблю MMA

Украинский футболист Евгений Селезнёв рассказал о своей симпатии к боксёру Василию Ломаченко. В то же время Селезнёв, выступающий за турецкий «Карабюкспор», признался, что предпочитает боксу смешанные единоборства.

Украинский футболист Евгений <span class=error>Селезнёв</span> рассказал о своей симпатии к боксёру Василию <span class=error>Ломаченко</span>. Увеличить
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«Люблю бокс, слежу за Ломаченко, Усиком. Бои братьев Кличко могу посмотреть. Но больше люблю ММА, чем бокс. Все говорят: Макгрегор, Нурмагомедов, а мне нравится Зубайра Тухугов. Почему? Да не знаю, нравится он», — сказал Селезнёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

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