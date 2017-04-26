Джошуа: Кличко стар, но я должен заставить его выглядеть новичком

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«Он должен передать эстафету. Я много раз слышал, что он стар. Но даже если так, то он в хорошем психологическом состоянии и опасен. Выбор момента имеет огромное значение, и, возможно, Отец Время уже настиг бывшего чемпиона.

Какого бы боя он ни хотел, если всё сведётся к тому, что мы будем стоять и обмениваться ударами, не думаю, что я отступлю. Моя первая задача — заставить его выглядеть новичком, — цитирует Джошуа BBC Radio.