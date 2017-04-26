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26 апреля 2017, 17:55 | Бокс | Чемпионат.com

Уайлдер: Кличко нужно было проиграть Фьюри, он позабыл о смирении

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер считает, что поражение от Тайсона Фьюри пошло на пользу Владимиру Кличко.

Чемпион мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе по версии WBC <span class=error>Деонтей</span> Уайлдер считает что поражение от <span class=error>Тайсона</span> <span class=error>Фьюри</span> пошло на пользу Владимиру <span class=error>Кличко</span>. Увеличить
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«Ему нужно было проиграть Фьюри потому, что он забыл о смирении. Когда ты больше 10 лет побеждаешь, начинаешь чувствовать себя неуязвимым. Но он оставался джентльменом. Пытался быть грубым, но вежливым, если такое возможно.

Поражение разрушило его, отбросило назад. И теперь он перестраивает себя. К нему вернулся голод, он вдохновлён. В конце концов, важно лишь то, что происходит в день боя. Он может выйти, как на бой с Фьюри, а может вернуть прежнего Кличко, — приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

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