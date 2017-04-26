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26 апреля 2017, 16:38 | Бокс | Sports.kz

У Уалиханова сменился соперник

Как информирует сайт Boxrec.com, у казахстанского боксера первого полусреднего веса Асхата Уалиханова (1−1, 1 КО) сменился соперник на следующий бой, сообщает Sports.kz.

Как информирует сайт Boxrec.com у казахстанского боксера первого полусреднего веса <span class=error>Асхата</span> Уалиханова (1−1 1 КО) сменился соперник на следующий бой сообщает Sports.kz. Увеличить
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Изначально Уалиханов должен был встретиться с пуэрториканцем Антонио Санчесом (5−4−2, 3 КО), однако теперь его оппонентом будет 28-летний американец Эрик Фаулер (0−1).

Бой состоится 28 апреля в Бербанке (США, штат Калифорния) в Marriott Convention Center.

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