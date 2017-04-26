У Уалиханова сменился соперник
Как информирует сайт Boxrec.com, у казахстанского боксера первого полусреднего веса Асхата Уалиханова (1−1, 1 КО) сменился соперник на следующий бой, сообщает Sports.kz.
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Изначально Уалиханов должен был встретиться с пуэрториканцем Антонио Санчесом (5−4−2, 3 КО), однако теперь его оппонентом будет 28-летний американец Эрик Фаулер (0−1).
Бой состоится 28 апреля в Бербанке (США, штат Калифорния) в Marriott Convention Center.
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