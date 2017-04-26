Фрэнк Уоррен: Сондерс ходит с ручкой для подписания контракта, а все его избегают, даже Головкин

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«Дело в том, что Билл, пожалуй, самый разочарованный боец в боксе. Это парень, который ходит вокруг с ручкой для подписания контракта в заднем кармане, но его все избегают, вплоть до Головкина. Я большой фанат Геннадия, но искренне верю, что у них были раздумья по поводу встречи с Билли.

С нашей стороны сделка была готова. Люди Головкина, мы, Лу ДиБелла (промоутер Автандила Хурцидзе — прим.) подписали соглашение, по которому победитель поединка Хурцидзе — Лэнгфорд даст Сондерсу возможность сначала сразиться с GGG. Этого не случилось, но мы надеемся это воскресить, — передает слова Уоррена Boxing News.