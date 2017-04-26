Роуч: Пусть Кличко мне и друг, но победить должен Джошуа
Известный американский тренер Фредди Роуч поделился своими ожиданиями от предстоящего боя между чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и бывшим чемпионом мира Владимиром Кличко, который состоится 29 апреля в Лондоне.
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«Опыт — это действительно очень серьёзное препятствие для молодых ребят. Но вопрос в том, как много сможет показать Кличко, сколько осталось от него прежнего? Он сейчас находится в непростой ситуации. Как много от него осталось? Мы очень скоро это увидим… Я всё же буду болеть за юность. Хотя Кличко мой друг, и он будет злиться на меня, но я думаю, что молодость должна победить», — цитирует Роуча Sky Sports.
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