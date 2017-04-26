Эксперт назвал преимущества Альвареса над Головкиным
Журналист сайта BoxingScene.com Стефен Эдвардс в своей традиционной рубрике «Хлеб насущный» ответил на вопрос одного из читателей о фаворите потенциального поединка между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом, сообщает Sports.kz.
«Я считаю, что разница в возрасте в 8 лет является важным фактором. Канело также имеет большое преимущество в скорости рук и взрывном характере. Теперь, когда он уверен, что победит, я думаю, что у GGG на руках серьезный поединок. Сейчас я немного склоняюсь в сторону GGG. Если бы я делал ставки, то сказал бы, что Головкин раскроется в 175 фунтах, но это зависит от того, победит ли Альварес Чавеса», — написал автор.
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