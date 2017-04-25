Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29550840/
25 апреля 2017, 21:10 | Бокс | Чемпионат.com

Кличко: Меня не беспокоят перебранки Джошуа и Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко заверил, что его не занимают перебранки чемпиона IBF Энтони Джошуа с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Кличко и Джошуа сразятся 29 апреля в Лондоне.

Бывший чемпион мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе Владимир <span class=error>Кличко</span> заверил что его не занимают перебранки чемпиона IBF <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> с <nobr>экс-чемпионом</nobr> мира <span class=error>Тайсоном</span> <span class=error>Фьюри</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Джошуа лучше сосредоточиться на бое 29 апреля и не реагировать ни на что больше. Кажется, он знает, что делает, так что пусть отвечает собакам, что лают вокруг. Я больше сосредоточен на себе, меня не беспокоит ситуация Джошуа с Фьюри, или в какую ещё собачью драку он захочет влезть», — приводит слова Кличко Boxing Scene.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов