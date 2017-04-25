Сергей Ребров: Уверен, что Кличко будет полностью готов к поединку с Джошуа
Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров пожелал украинскому боксеру тяжелого веса Владимиру Кличко удачи в поединке с Энтони Джошуа.
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«Конечно, как и вся Украина, я буду поддерживать Володю. Я его очень давно знаю, это мой хороший друг. Это тот человек, который олицетворяет нашу страну. Братья Кличко — бойцы, которые прославили Украину. Наверное, никто не будет равнодушным в субботу, так же, как и я, все будут болеть за нашего чемпиона.
Бокс — индивидуальный вид спорта, в котором ты нигде не спрячешься, у тебя нет возможности надеяться на партнера, надеяться, что
Мы все волнуемся, ведь Владимир полтора года не участвовал в боях. Но я уверен в нем, я знаю его характер, знаю его желание отдать все силы, в первую очередь, подготовке. В том, что он отдаст все силы в бою, ни я, ни
Бой Владимир Кличко — Энтони Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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