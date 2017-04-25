Президент Федерации бокса Украины переизбран на новый цикл

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Кандидатура Владимира Продивуса была поддержана подавляющим большинством делегатов Конференции.

«Я благодарен всем делегатам от областных федераций за поддержку и доверие на сегодняшней конференции. Для меня это большая честь и в то же время огромная ответственность. Я всегда стремился к тому, чтобы сборные команды Украины и в целом украинский бокс постоянно развивались, а наши боксеры всегда были на высших ступеньках пьедесталов на ведущих мировых соревнованиях.

Нам это удалось сделать в течение прошедших олимпийских циклов и я убежден, что к 2020 году мы сможем создать конкурентную команду, которая продолжит прославлять нашу страну на чемпионатах мира, Европы и достойно выступить на Олимпиаде в Токио, — отметил президент ФБУ Владимир Продивус.

Владимир Продивус является бессменным президентом Федерации бокса Украины с 2008 года. За этот период сборные команды Украины неоднократно демонстрировали высокие результаты на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх.